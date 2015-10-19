Украинская теннисистка Цуренко выиграла матч первого круга Кубка Кремля

Игра завершилась со счетом 6:3, 6:1, сообщает официальный сайт соревнований.

В матче, продолжавшемся чуть менее часа - 58 минут - украинка выиграла 6 геймов на приеме, против 2 у соперницы.

Также украинка была точнее при первой подаче (65% против 63%), имела лучший процент выигранных первых подач (64% против 39%), совершила меньше двойных ошибок (1 против 3) и гораздо меньше невынужденных ошибок - 25 против 38.

Таким образом, счет очных встреч стал 4-0 в пользу Цуренко.

В матче второго круга соревнований Цуренко сыграет с победителем пары Александра Саснович (Беларусь) - Анна Каролина Шмидлова (Словакия), который состоится во вторник, 20 октября.

Ранее, в квалификационных соревнованиях Кубка Кремля, поражения потерпели пять представителей Украины. Первый раунд квалификации не смогли преодолеть три украинки: Ангелина Калинина, проигравшая на двух тай-брейках турчанке Ипек Сойлу – 6:7(5), 6:7(4), Екатерина Козлова, потерпев поражение от россиянки Дарьи Касаткиной – 2:6, 4:6 и Юлия Бейгельзимер, уступившая россиянке Анне Калинской – 6:1, 2:6, 5:7. Во втором раунде выбыли из борьбы Марина Заневская, проиграв польке Пауле Кане – 4:6, 4:6 и Ольга Савчук, уступив россиянке Вере Душевиной – 2:6, 6:7(2).

Кубок Кремля-2015 проходит в Москве с 17 по 25 октября.