Украинец Лагодич выиграл франзускую велогонку Chrono des Nations

Действующий чемпион Украины в индивидуальной гонке на время среди юниоров Назар Лагодич стал победителем престижной французской велогонки первой категории Chrono des Nations, сообщает пресс-служба Федерации велоспорта Украины.

Львовянин проехал дистанцию 20.9 километров за 26:53 со средней скоростью 46.579, опередив ближайшего преследователя серебряного призера француза Жульена Сутона на 8 секунд. Третье место занял Томас Дэнис, который отстал от победителя на 21 секунду.

В свою очередь, двукратной победительнице Chrono des Nations 2013-2014 годов в индивидуальной гонке на время Анне Соловей на этот раз покорилась только вторая ступень пьедестала почета. Украинка уступила победительнице гонки действующей чемпионке России в данном виде Татьяне Антошиной 16 секунд. Третьей финишировала Анн-Софи Дюк из Франции.

Благодаря серебряной медали, Соловей заработала 56 очков и поднялась с 50-й на 39-ю строчку в международном рейтинге.

Велогонка Chrono des Nations во Франции состоялись 18 октября.