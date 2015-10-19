Кличко возобновил подготовку к бою с Фьюри

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA, WBО, IBO и журнала «The Ring Magazine» Владимир Кличко возобновил свою подготовку к поединку с британским претендентом Тайсоном Фьюри в тренировочном лагере в Гоинге (Австрия), сообщает Klitschko-brothers.com.

"Вернулся в тренировочный лагерь и готов приступить к подготовке. Готов боксировать и продолжить свою миссию по воспитанию Тайсона Фьюри, чтобы сделать его лучшим человеком. 28 ноября — день его расплаты" — отметил Владимир.

Как сообщал УНИАН, изначально поединок Кличко — Фьюри был запланирован на 24 октября, но, из-за повреждения икроножной мышцы левой ноги украинским чемпионом, бой перенесли на 28 ноября. Как и планировалось, бой состоится в Дюссельдорфе.