"Ворскла" вошла в пятерку сильнейших команд УПЛ

Во Львове состоялся заключительный матч 11-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором "Карпаты" принимали полтавскую "Ворсклу" и проиграли со счетом 1:3.

Полтавчанам эта победа позволила войти в пятерку лучших команд в турнирной таблице, которые попадают в "еврокубковую зону".

Хозяева поля мощно начали матч и уже на 4-й минуте Санжар Турсунов точным ударом вывел "Карпаты" вперед - 1:0. Впрочем, гости бысто выровняли игру, а на 38-й минуте Олег Баранник сравнял счет. Он же в начале второго тайма, на 49-й минуте, забил победный гол, а на 72-й минуте Андрей Ткачук точным ударом установил окончательный счет в игре - 1:3.

В параллельно проходившем в Запорожье матче луганская "Заря" обыграла ужгородскую "Говерлу" (2:1) и сохранила 4-е место в турнирной таблице.

Ранее сегодня в матче аутсайдеров одесский "Черноморец" разгромил запорожский "Металлург" - 5:2, "Александрия" обыграла луцкую "Волынь" - 3:1, а донецкий "Олимпик" разгромил харьковский "Металлист" - 3:0.

Таким образом, после 11-ти туров на счету донецкого "Шахтера" и киевского "Динамо" по 28 очков, днепропетровского "Днепра" - 23, "Зари" - 22, "Ворсклы" - 18. Внизу таблицы явным аутсайдером выглядит "Металлург" - 3, который опережают "Олимпик" - 10, "Говерла" - 9, "Металлист" - 9 и "Черноморец" - 7.

Теперь в чемпионате Украины наступает двухнедельная пауза. 13-й тур УПЛ состоится с 30 октября по 1 ноября.

Как сообщал УНИАН, 12-й тур соревнований (базовая дата - 25 октября) был перенесен из-за проведения выборов в Украине.