Премьер-лига, 11-й тур, "Черноморец" - "Металлург": видео онлайн-трансляция

Сегодня в Одессе проходит матч 11-го тура чемпионата Украины по футболу, в котором встречаются "Черноморец" и запорожский "Металлург".

В этом матче сошлись команды, которые занимают последние 13-14-е места в турнирной таблице УПЛ.

В борьбе аутсайдеров очный матч крайне важен. В случае победы, "Черноморец" сможет оторваться от конкурента сразу на 4 балла, а "Металлург" - на 2. На данный момент, у одесситов в таблице 4 балла, а у запорожской команды 3 очка.

Соперники очень давно не выигрывают – триумфов ни одна из сторон не имела за 10 туров нынешнего сезона. А регламентная норма относительно понижения в классе лишь одной команды в споре заметных аутсайдеров делает игру чем-то особенным.

Статистические выкладки говорят о безапелляционном доминировании "Черноморца" как в общем ( +20 =12 -6; в голах – 45:27), так и дома, где одесситы еще никогда не уступали запорожцам (+13 =6 -0; в голах – 26:10).

На котировках букмекерских контор явным фаворитом игры является "Черноморец", на победу которого ставки принимаются с коэффициентом 1,33 к 1. В то же время, на ничью можно поставить из рассчета 4,22 к 1, а на победу "Металлурга" - 9,89 к 1.

Матч "Черноморец" - "Металлург" начнется в Одессе в 17.00. ТВ-трансляцию игры проведет телеканал 2+2.