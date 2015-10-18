Украинский футболист Прийма подписал контракт с итальянским "Торино"
14:30, 18 октября 2015Спорт
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Соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона.
torinofc.it
Украинский футболист Василий Прийма заключил контракт с итальянским клубом сильнейшего дивизиона Серии А "Торино" из Турина, сообщает официальный сайт клуба.
Контракт будет действовать до 30-го июня 2016-го года с возможной пролонгацией.
Прийма будет играть в "Торино" под 44-м номером.
Ближайший матч, в котором игрок может дебютировать в составе своей новой команды, состоится в следующее воскресенье, 25 октября. В этот день "Торино" будет в гостях играть с римским "Лацио".
Уроженец Новояворовска (Львовская обл.) Прийма на протяжении всей карьеры выступал в донецком "Металлурге", за который провел 123 матча и забил 4 гола.
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