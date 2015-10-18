Украинский футболист Прийма подписал контракт с итальянским "Торино"

Украинский футболист Василий Прийма заключил контракт с итальянским клубом сильнейшего дивизиона Серии А "Торино" из Турина, сообщает официальный сайт клуба.

Контракт будет действовать до 30-го июня 2016-го года с возможной пролонгацией.

Прийма будет играть в "Торино" под 44-м номером.

Ближайший матч, в котором игрок может дебютировать в составе своей новой команды, состоится в следующее воскресенье, 25 октября. В этот день "Торино" будет в гостях играть с римским "Лацио".

Уроженец Новояворовска (Львовская обл.) Прийма на протяжении всей карьеры выступал в донецком "Металлурге", за который провел 123 матча и забил 4 гола.