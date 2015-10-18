Матчи плей-офф отбора Евро-2016 Украина - Словения состоятся 14 и 17 ноября

Стал известен календарь стыковых матчей отборочного турнира Евро-2016, сообщает официальный сайт УЕФА.

Согласно расписанию, матчи пройдут в следующем порядке:

Норвегия - Венгрия 12 и 15 ноября

Босния и Герцеговина - Ирландия 13 и 16 ноября

Украина - Словения 14 и 17 ноября

Швеция - Дания 14 и 17 ноября

Все матчи начнутся в 21:45 по киевскому времени, кроме первого поединка между командами Украины и Словении - его начало запланировано на 19:00.

Место проведения игры Украина - Словения должен определить Исполком ФФУ, который состоится 20 октября.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня состоялась жеребьевка плей-офф отборочного турнира Евро-2016, во время которой 8 команд были распределены на 4 пары. Победители пар получат последние 4 путевки на Евро.