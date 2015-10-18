Сборная Украины сыграет со Словенией в плей-офф квалификации Евро-2016

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка отборочного турнира Евро-2016, по итогам которого соперником сборной Украины будет команда Словении, сообщает официальный сайт УЕФА.

Первый матч состоится в Украине.

Тренер сборной Украины Александр Заваров после жеребьевки отметил: "Нам попался хороший соперник, мы можем быть довольны жребием. Важно в домашнем матче создать задел для ответной игры. И еще нельзя допускать недооценки словенцев, что, очевидно, имело место в прошлом. Наши футболисты должны со всей ответственностью подойти к этим матчам".

Сборные Украины и Словении уже встречались в стыковых матчах ЕВРО-2000. Тогда словенцы взяли верх с общим счетом 3:2. (2:1, 1:1)

В Любляне хозяева одержали волевую победу с результатом 2:1 благодаря голам Златко Заховича и Миленко Ачимовича. Украины заканчивали игру вдевятером из-за удалений Дмитрия Парфенова и Андрея Гусина. В ответном матче сборная Украины вышла вперед после точного удара Сергея Реброва. Однако гол Мирана Павлина за 12 минут до конца позволил сборной Словении впервые в истории выйти в финальную стадию крупного международного турнира. К слову, тогда словенцев тренировал Сречко Катанец, который возглавляет команду и сейчас.

Остальные пары выглядят таким образом:

Швеция - Дания

Босния и Герцеговина - Ирландия

Норвегия - Венгрия.

Первые матчи пройдут 12-14 ноября, ответные - 15-17 ноября. Четыре победителя по суммам двух встреч получат путевки на Евро.