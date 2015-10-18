Бокс, чемпионские бои WBC, WBA, IBF, Головкин - Лемье, Гонсалес - Вилория: видео онлайн-трансляция

В ночь на воскресенье в Нью-Йорке на знаменитой арене Madison Square Garden состоится вечер бокса в рамках которого состоятся два титульный боя.

Главным событием вечера станет поединок, в котором сойдутся чемпион мира по версиям WBA (Super) и WBC (Interim) в среднем весе 33-летний казахстанец Геннадий Головкин и чемпион мира по версии IBF в этом же весе 26-летний канадец Давид Лемье.

В андеркарте состоится еще один титульный бой, в котором не имеющий поражений чемпион мира по версии WBC в наилегчайшем весе 28-летний никарагуанец Роман Гонсалес сойдется с 34-летним Брайаном Вилорией, который несколько лет назад входил в топ-10 P4P до поражения Хуану Франсиско Эстраде.

Главные бои вечера бокса в Нью-Йорке начнутся в 4.00 утра по киевскому времени. ТВ-трансляцию поединков проведет телеканал "2+2".