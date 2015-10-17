"Днепр" разгромил "Сталь" в матче Премьер-лиги

В Днепропетровске завершился матч 11-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором "Сталь" из Днепродзержинска была номинальным хозяином поля в игре с "Днепром" и проиграла со счетом 0:6.

Покер в этой игре на счету Евгения Селезнева.

"Днепр" имел преущество на протяжении всей игры и открыл счет уже на 7-й минуте, когда точный удар удался Руслану Ротаню. На 18-й минуте гол забил Матеус. А затем наступил черед голов Евгения Селезнева. Первый свой гол он забил еще в первом тайме, на 33-й минуте, доведя счет до 3:0.

После перерыва Селезнев забил свой второй гол уже в самом начале тайма, на 46-й минуте. Затем Евгений отличился на 68-й минуте, а окончательный счет матча он установил своим ударом с пенальти на 80-й минуте.

Таким образом "Днепр" сохранил 3-е место в турнирной таблице УПЛ. На счету команды 23 очка и она на 5 баллов отстает от дуэта лидеров - "Шахтера" и "Динамо" - по 28.

Как сообщал УНИАН, накануне в Киеве "Динамо" проиграло "Шахтеру" с разгромным счетом 0:3.

11-й тур завершится пятью матчами в воскресенье, 18 октября.