Скорость "Шахтера" и слабость "Динамо"

В пятницу состоялся главный матч украинского футбола последних лет «Динамо» - «Шахтер». Центральная игра первого круга сезон 2015/16 обернулась громким конфузом для действующих чемпионов Украины киевлян, которые на родном НСК «Олимпийский» проиграли со счетом 0:3.

Удивили еще первые 10-12 минут матча. Причем, удивило не то, что горняки вышли рвать соперника на куски, а спокойствие и академичность их оппонента. Динамовцам словно передалось отношение болельщика к этому действительно «супер-матчу». Трибуны «Олимпийского» были заполнены менее чем на половину – 32 с копейками тыс. – а вокруг арены не было и намека на то, что это главный матч сезона. Вполне себе спокойная рабочая обстановка, несколько группок фанатов, и ни капли ажиотажа. Билеты спокойно продавались в кассах - по номиналу - еще за 10 минут до начала игры.

Честное слово, как на «Ворскле» какой-то, прости Гоподи.

Это настроение передалось и игрокам столичной команды. Они были спокойны, неторопливы, мяч разыгрывали основательно, а когда столкнулись с высочайшими скоростями, предложенными соперником, словно впали в ступор. Нет, первый натиск соперника еще кое-как отбили, а вот в дальнейшем. Неужели удивительнейший «пофигизм» столичной публики настолько передался команде. В отличие от рядового болельщика им кто-нибудь мог подсказать, что сегодня играем не с условным противником-середняком украинского футбола (совершенно ничего не имею против команд из Полтавы, Запорожья, Одессы, Харькова, Днепродзержинска и пр.) а с «ШАХТЕРОМ»! Но, видимо, докричаться до своих игроков Реброву и его ассистентам по тренерскому штабу так и не удалось.

По большому счету, судьба матча была решена еще в концовке первого тайма, когда Марлос открыл счет.

Правда, в перерыве, коллега по трибуне Медиа на «Олимпийском» попытался меня переубедить, мол, сейчас на второй тайм выйдет другое «Динамо». Я у него спросил: «С чего бы?» Вопрос так и повис в воздухе. И во втором тайме динамовцев хватило ровно на 10 минут. Вновь два-три полумомента у Ярмоленко (Ребров потом скажет на послематчевой пресс-конференции, что играли не только через Андрея, но и через Олега Гусева), вновь небольшое территориальное преимущество, но только рёв полузаполненных трибун давал понять, что «Динамо» атакует. На самом деле, эти полумоменты можно было смотреть одним глазом. Не были они по-настоящему опасными для гостевой команды. Ни одного фирменного сэйва Пятова в этой игре мы так и не увидели.

А потом… Потом, когда Тейшейра оформил очередной дубль (сколько их уже было в карьере бразильца в донецком клубе) «Шахтер» просто взял свое. И на послематчевой пресс-конференции, постоянно требовавший до матча уважения к своей команде Мистер, спокойно констатировал: «Меня задело, что многие специалисты говорили, мол, мы слабее «Динамо» в нынешнем сезоне. Мы доказали, что на данный момент это не так. Я полностью доволен игрой и достигнутым результатом. Желаю успеха «Динамо» в поединке с «Челси». Это пойдет на благо всему украинскому футболу. Хотя, безусловно, им будет очень трудно настроиться психологически после игры с нами на новый матч».

Стоит отдать должное и Сергею Станиславовичу Реброву, который после матча не стал искать какие-то подводные камни (а ведь второй гол, вроде как, был забит из офсайда), а честно признал: «Поздравляю Шахтер с залуженной победой.

Мы проиграли по всем статьям, "Шахтер" имел еще несколько моментов голевых.

Я полностью признаю этот провал». И даже нашел в себе силы пошутить: «Как говорится, лучше проиграть один раз 3:0, чем три раза по 1:0».

Конечно, хорошо, что тренер умеет держать удар, обладает чувством юмора и даже в такой тяжелый момент не падает духом. Вот только передается ли это команде? Насколько быстро она сможет вырваться из психологической ямы после этого разгрома на своем поле? Вопросы, отнюдь не праздные – впереди «Челси». Уже во вторник, спустя всего четверо суток после «холодного душа» от основного оппонента в чемпионате Украины, «Динамо» будет проводить матч с одним из главных соперников в Лиге чемпионов. Учитывая, что матч домашний – результат будет крайне важен для киевлян. И как бы сейчас команде Реброва не скатиться в психологическую яму. Еще одно чувствительное поражение вгонит команду в эту яму гораздо глубже…

Кирилл Стадниченко