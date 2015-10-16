Тренер "Динамо" Ребров после игры с "Шахтером": Лучше проиграть один раз 3:0, чем три раза по 1:0

Главный тренер киевского "Динамо" Сергей Ребров признал после матча с "Шахтером", что соперник полностью переиграл его команду.

"Поздравляю Шахтер с залуженной победой. Мы проиграли по всем статьям, "Шахтер" имел еще несколько моментов голевых. Я полностью признаю этот провал. Как говорится, лучше проиграть один раз 3:0, чем три раза по 1:0", - отметил Ребров.

Говоря о ключевой причине поражения, тренер отметил эпизод в середине второго тайма: "Наверное, после второго забитого мяча пошли атаковать и быстро пропустили. Повторюсь, действительно, было у "Шахтера" преимущество. Когда Гладкий сбрасывал мячи на Тейшейру - он легко уходил в отрыв. Мы не смогли противостоять этому".

Касательно мотивации лидера команды Андрея Ярмоленко после подписания нового 5-летнего контракта Ребров заметил: "Ярмоленко показывал достаточно хорошую игру, он один из ведущих игроков команды. Против него действовали два соперника - ему было чрезвычайно тяжело. Он старался и также расстроен как и все. Кроме того, не только через Ярмоленко играли наши полузащитники. И через Гусева шло достаточно атак.".

Говоря о главном преимуществе оппонента, тренер "Динамо" отметил: "У горняков скоростные игроки, мы это знали, предупреждали ребят. Нужно подстраховывать друг друга, играть самим быстрее. К сожалению, у нас это не получалось".

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня киевское "Динамо" проиграло донецкому "Шахтеру" со счетом 0:3.