СМИ: право на проведение ЧМ-2006 по футболу могли купить

Такую информацию обнародовало издание Der Spiegel. В Немецком футбольном союзе отрицают такие подозрения, сообщает украинская редакция "Немецкой волны".

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Заявка Германии на проведение Чемпионата мира по футболу 2006 года была подкреплена взятками членам исполнительного комитета ФИФА, говорится в расследовании немецкого издания Der Spiegel, которое выйдет в свет 17 октября, однако фрагмент расследования уже сегодня обнародован на сайте издания.

По информации издания, "получение права на проведение Чемпионата мира по футболу в Германии 2006 года было, вероятно, куплено" с помощью теневого фонда в размере 10,3 млн швейцарских франков, который создал заявочный комитет.

Как утверждает издание, бывший глава компании Adidas Робер Луи-Дрейфус может быть причастным к наполнению этого фонда. Робер Луи-Дрейфус якобы одолжил средства заявочному комитету еще до 6 июля 2000 года, перед решением о предоставлении права на проведение турнира Германии. Эти деньги нигде не были отмечены. Об этих средствах должен был знать тогдашний глава заявочного комитета Франц Бекенбауэр.

Деньги были использованы на "голоса" четырех азиатских представителей из 24 членов исполкома ФИФА, утверждает Der Spiegel.

В 2005 году Робер Луи-Дрейфус якобы захотел получить деньги обратно - но теперь уже 6,7 млн евро. Чтобы "легализовать" средства, организационный комитет ЧМ с помощью ФИФА создал "легенду": средства были переведены ФИФА за церемонию открытия, которую впоследствии отменили, а уже ФИФА перевела средства Роберу Луи-Дрейфусу, утверждает издание.

В Немецком футбольном союзе опровергли обвинения в покупке голосов для получения Чемпионата мира 2006 года. Впрочем, заявили, что проводят расследование относительно возможного неправильного использования средств, которые были переданы ФИФА в 2005 году. Впрочем, в Немецком футбольном союзе исключают связь этой суммы с предоставлением права на проведение ЧМ-2006.