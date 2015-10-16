Тренер "Шахтера" Луческу: "Могли забить и больше"

Главный тренер донецкого "Шахтера" Мирча Луческу отметил после матча с киевским "Динамо", что его команда сегодня полностью переиграла оппонента.

"Сегодня был хороший спектакль, игра, считаю, удалась.Хороший темп, рисунок игры и хороший дриблинг позволили нам иметь преимущество на всех участках поля. Высокая скорость дала нам преимущество в начале игры. В целом, я думаю никто не сомневается в нашей заслуженной победе. Счет мог быть еще больше", - отметил Луческу.

Также Мистер отметил игру в обороне своего коллектива: "В сегодяншней игре мы также практически не пропускали атак к своим воротам, что очень важно. Контролировали игру были более осторожны чем обычно, закрыли Ярмленко двумя игроками. Исмаили сыграл хорошо он хорошо изучил Ярмоленко. А вот Шевчук сыграл не очень удачно после двух игр за сборную. Я считаю, что практически все нам удалось. Если и были какие-то недочеты - еще проанализируем наши внутренние проблемы".

Говоря об атакующем поетнциале своей команды, Мистер отметил: "Наша игра так строится, что, по-большому счету, необязательно забивать игроку атаки, забивают полузащитники много. Жадсон, Тейшейра - игроки второй линии, которые очень часто вырываются в центр и забивают. Меня удовлетворяет такая игра. В целом, как вы знаете, "Шахтер" всегда играет в атакующую игру и мы никогда не уходим от этого. Ни в одной игре".

Также тренер донецкой команды прокомментировал предматчевые прогнозы некоторых специалистов: "Меня задело, что многие говорили, мол, мы слабее "Динамо" в нынешнем сезоне. Мы доказали, что на данный момент это не так. Я полностью доволен игрой и достигнутым результатом. Желаю успеха "Динамо" в поединке с "Челси". Это пойдет на благо всему украинскому футболу. Хотя, безусловно, им будет очень трудно настроиться психологически после игры с нами на следующий матч".

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня донецкий "Шахтер" выиграл у киевского "Динамо" со счетом 3:0.