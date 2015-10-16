"Шахтер" разгромил киевское "Динамо" в матче чемпионата Украины

На столичном НСК "Олимпийский" завершился матч 11-го тура чемпионата Украины по футболу, в котором киевское "Динамо" принимало донецкий "Шахтер" и проиграло со счетом 0:3.

Победный гол горняки забили еще в конце первого тайма.

Гости уже на первых минутах провели штурм ворот соперника, но не сумели добиться успеха. С 5-й по 12-ю минуту они имели несколько опаснейших голевых моментов, не реализовав ни одного из них. Затем, в середине тайма, хозяева поля сумели выровнять игру и даже создали несколько голевых моментов. Так, два эпизода не завершил голом Андрей Ярмоленко, который на днях подписал новый контракт со столичным клубом на пять лет.

Горняки открыли счет в концовке тайма, на 40-й минуте, когда гол забил Ромеро Марлос. Бразилец разогнал атаку по центру, уже в штрафной обыгрался с Бернардом, и низовым ударом отправил мяч в ворота.

После перерыва лишь в начале тайма динамовцы создали ряд моментов, но затем инициатива вновь перешла к гостям. На 59-й минуте гол забил Алекс Тейшейра. Быстрая атака удалась "Шахтеру" - после прострела Срны с правого фланга мяч метался по штрафной и от руки Данило отскочил к Тейшейре, и тот с линии вратарской отправил мяч в ворота. А спустя 8 минут, на 67-й, Тейшейра сделал дубль. Получив передачу от Гладкого на ход, Алекс слева вышел один на один, и обводящим ударом мимо Шовковского отправил мяч в дальний угол - тот ударился о штангу и залетел в ворота.

Таким образом, "Шахтер" догнал "Динамо" (у обеих команд - по 28 очков) и возглавил турнирную таблицу за счет победы в личном матче.

Остальные матчи 11-го тура пройдут 17-18 октября.