Украина на Армейских играх: курс на Рио

Украинские военные оказались сильны в своих традиционных видах спорта, завоевав 5 золотых медалей в греко-римской борьбе, фехтовании, легкой атлетике, плавании и, что неожиданно, парусном спорте. Кроме того, на счету украинцев – 9 серебряных и 12 бронзовых медалей.

Игры в Мунгёне стали одним из этапов подготовки к Олимпийским играм в бразильском Рио-де-Жанейро, которые состоятся в августе 2016-го года. Своеобразным, но все же – этапом подготовки. Ведь комплексные соревнования, объединяющие разные виды спорта, достаточно редки для атлетов. Например, в этом году прошли первые в истории Европейские игры Баку-2015. Еще есть возможность у студентов – поучаствовать в Универсиаде. Игры военнослужащих – третья и, пожалуй, последняя возможность для ведущих атлетов мира прочувствовать атмосферу комплексных соревнований. Да и та дается, разумеется, не всем. Только тем, кто формально (как это часто бывает у нас) или на самом деле (как на Западе) имеет отношение к вооруженным силам своей страны. Последняя такая возможность была у армейских атлетов в первой половине октября в Южной Корее.

Летние Всемирные игры военнослужащих проводятся раз в четыре года – с 1995-го. Первые соревнования состоялись в столице Италии Риме и с тех пор, в обязательно порядке, за год до Олимпиады военнослужащие нескольких десятков государств мира проводят смотр лучших спортивных сил.

После соревнований в Риме вторые игры состоялись в 1999-м году в Загребе (Хорватия), третьи – в 2003-м в Катании (Италия), четвертые – в 2007-м в Хайдарабааде (Индия), а пятые – в 2011-м в Рио-де-Жанейро. Конечно, было бы логичнее, чтобы нынешние игры, в канун Олимпиады прошли в Рио. Ведь, во многих видах спорта проводятся так называемые тестовые соревнования на будущих объектах Игр. Но, организаторы Всемирных игр военнослужащих пошли своим путем. И игры прошли в не менее далеком для нас Мунгёне.

Дальняя дорога, смена часовых поясов и прочие неудобства, связанные с этим, если на кого и повлияли, то только – не на наших ведущих спортсменов. Те, от кого мы ждали наград, привезли их сполна. Например, легкоатлеты, на счету которых – 8 медалей. И одна из них – золотая.

За пять дней соревнований представители Украины выиграли одно «золото», шесть серебряных и одну бронзовую медали. «Золото» завоевала Наталья Лупу в беге на 800 метров. При этом украинка обогнала действующую чемпионку мира, белоруску Марину Арзамасову.

Для Лупу золото (и серебро в эстафете 4х400) стали одними из немногих наград на «больших» соревнованиях. У нее есть в активе награды мировых и европейских первенств, но только в закрытых помещениях. А по своему значению эти первенства достаточно сильно уступают классическим ЧМ и ЧЕ, которые проводятся на открытом воздухе и Олимпиаде, где легкоатлетический турнир, разумеется, также проходит на стадионе без крыши. До сегодняшнего дня украинка завоевала лишь три награды крупных соревнований – серебро ЧМ-2012 в Стамбуле, золото ЧЕ-2013 в Гетеборге и бронзу ЧЕ-2015 в Праге. Все три награды завоеваны на турнирах, проходящих в зале. Что касается соревнований под открытым небом, то здесь она даже в финал забега на своей коронной 800-метровке не всегда выходит. Так, на своей первой Олимпиаде-2012 в Лондоне украинка ограничилась только предварительными забегами. С учетом того, что в Мунгёне украинка выиграла, в том числе, у чемпионки мира Арзамасовой, предпосылки к успешному выступлению в Рио существенно возрастают.

Серебряные медали игр в Мунгёне – в активе Натальи Погребняк (100 м), Сергея Смелика (200 м), Анны Рыжиковой (400 м с барьерами), женской эстафетной команды 4х400 метров в составе Ольги Земляк, Натальи Пигиды, Анны Рижиковой и Натальи Лупу; Ирины Геращенко (прыжки в высоту) и Евгения Виноградова (метание молота). А Наталья Пигида выиграла «бронзу» в беге на 400 метров.

А вот главной звездой турнира борцов греко-римского стиля стал Жан Беленюк. Киевлянин, являющийся чемпионом мира и Европы, а также серебряным призером первых в истории Европейских игр в Баку, к своей внушительной коллекции добавил золото Всемирных игр военнослужащих. Рядовой Вооруженных сил Украины выиграл два предварительных боя досрочно, а в полуфинале победил не кого-нибудь, а чемпиона Олимпийских игр-2004 Алексея Мишина – 4:0. Наконец, решающую схватку против поляка Дамияна Яниковского он выиграл со счетом 3:0.

Беленюк ехал на это соревнования после изнуряющего сезона, который венчал чемпионат мира в американском Лас-Вегасе. И именно там он впервые в жизни стал обладателем титула сильнейшего в мировом масштабе. Казалось, большего и не надо. Стоит сосредоточиться на подготовке к Играм и отдохнуть перед олимпийским сезоном – главном, в карьере каждого атлета. Но, скромный и ответственный по жизни Беленюк не привык отказываться от чего-либо и «задирать нос». Когда ему выпало представлять честь страны на этих соревнованиях, Жан поехал не задумываясь. И выложился на турнире, как и всегда, по максимуму. Свидетельством чего – очередное в карьере золото. И все ближе Рио…

Борцы оказались чуть менее плодовиты, чем легкоатлеты – на одну медаль. У них 1 серебро и 5 бронз, в то время как у легкоатлетов 6 серебряных наград и 1 бронза.

Серебро у борцов завоевал супертяжеловес Александр Чернецкий (весовая категория 130 кг.), а бронзу борцы греко-римского стиля Денис Демьянков (66 кг.), Николай Савченко (71), Дмитрий Пышков (75), Александр Шишман (80) и представитель вольного стиля Павел Олейник (97).

Наконец, еще одной командой мульти-медалистом в нашей сборной стали пловцы, завоевавшие сразу 6 наград – 1 золото, 1 серебро и 4 бронзы.

Чемпионом в этом виде спорта стала Мария Ливер, которая на такой короткой дистанции как 50 м. брассом с результатом 31,06 секунды сумела опередить большинство соперниц более чем на секунду (!). Лишь китаянка Ран Суо отстала на 0,24 секунды, в то время как бронзовый призер в этом виде программы Вера Калашникова из России – на 1,36 секунды.

Ливер, несмотря на юный возраст, дебютировала во «взрослом» плавании еще на Олимпиаде-2012 в Лондоне. Была она в составе украинской команды на ЧМ-2015, который летом прошел в Казани. К сожалению, ни на одном из крупных стартов она пока не сумела достичь медальных результатов. С чего-то надо начинать…

В нынешнем году это уже второй успех украинской пловчихи. Первый, по иронии судьбы, также был достигнут в Южной Корее, на Летней Универсиаде в Кванджу, где Ливер также выиграла золото на своей коронной дистанции 50 метров. Тогда она показала даже более высокий результат 30,73 секунды. Впрочем, не исключено, что на нынешних соревнованиях она просто не видела смысла выкладываться по полной имея над соперницами преимущество более чем в секунду. И на последних метрах дистанции существенно сбросила скорость.

Как бы то ни было, успехи нынешнего года – весомые. И даже с учетом локальной неудачи на ЧМ в Казани, стоит ожидать от нашей представительницы успехов уже в следующем сезоне. Первый победный опыт к ней пришел. И даже не один.

Всего одну медаль нашей сборной принесли фехтовальщики. Зато – какую! Сборная украинских шпажистов в составе Богдана Никишина, Игоря Рейзлина и Максима Хвороста завоевала золото в командном первенстве. В 1/8 финала украинцы убедительно победили Ливан (45:24), далее выиграли у Италии (45:28), в полуфинале одержали победу над смешанной командой, в состав которой входили представители Венгрии, Венесуэлы и Германии (45:24) и в финале «выгрызли» золото во встрече с Польшей (45:34).

Для Никишина и Хвороста это второй подряд крупнейший успех. 18 июля на Чемпионате мира в Москве они вместе с Анатолием Гереем и Дмитрием Карюченко завоевали золото мирового первенства. Среди прочих, в четвертьфинале того турнира они одолели главного фаворита и хозяев первенства – сборную России (34:33). По минимальному счету и по накалу борьбы этот матч стал самым напряженный на московском ЧМ. Достаточно сказать, что в финале украинцы были сильнее команды Южной Кореи с куда более убедительным счетом 34:24. Как показала практика, замена чемпионов в лице Игоря Рейзлина была вполне оправдана. Сильный резерв у нас есть, что дает повод с оптимизмом смотреть в будущий 2016-й….

Кстати, дубль мог сделать в личных соревнованиях Максим Хворост. Но, дойдя до четвертьфинала, украинец уступил будущему чемпиону китайцу Шен Ли со счетом 13:15.

А вот успех в парусном спорте стал настоящим сюрпризом. Очень редко где на крупных международных соревнованиях наши яхтсмены выигрывают награды. И вот, в Мунгёне, в гонке ях яхт 2000 - Open Two Person Dinghy чемпионами стали Борис Швец и Павел Мацуев. Они по итогам 4-дневной гонки на 10 секунд опередили экипаж из Южной Кореи и на 48 секунд – дуэт из Индии.

Кстати, все успехи представителя Николаева Мацуева (Швец – киевлянин) связны с выступлением в дуэте с другим яхтсменом из Николаева, Юрием Журавлевым. Тем не менее, выступление со Швецом сразу же принесло весомый результат.

Еще в трех видах спорта представители сборной Украины завоевали по одной награде, что также стало весьма важным вкладом в общекомандный успех. В борьбе за попадание в Топ-10 команд общего зачета каждая награда была, воистину, «на вес золота». В дзюдо серебряную медаль Украине принесла Светлана Яремка (весовая категория – 78+ кг.), в современном пятиборье бронза на счету женского трио в командных соревнованиях - Виктория Терещук, Анастасия Спас и Валерия Пермыкина, а еще одна бронза на счету украинцев в мужских командных соревнованиях по стрельбе из скоростного пистолета с дистанции 25 метров – Александр Петрив, Олег Ткачев и Виктор Банкин.

Всемирные игры военнослужащих позволили сделать очередную «прикидку» перед Рио и констатировать – лидеры на своих местах. Если сборная США не придала значения этим соревнованиям (6 наград – по 2 золота, серебра и бронзы, 23-е место в общекомандном зачете), то сборные России (135 наград – 59-43-33) и Китая (98, 32-31-35) доказали, что по-прежнему претендуют на роль лидеров мирового спорта. Что примечательно, вплотную к ним подошла и сборная Бразилии, которая заняла 3-е место по общему числу наград, но обогнала Китай по «золоту», заняв 2-е место после России – 34 золотых.

Если вспомнить тенденцию последних лет, то олимпийские успехи хозяев отнюдь не случайны. Один тот факт, что Игры проводятся дома, уже не тешит самолюбие хозяев Олимпиад. Так было в Лондоне-2012, где сборная Великобритании заняла 3-е место после США и Китая, опередив такую супердержаву в спорте, как Россия. Так было и в Сочи, где россияне после многих лет отставания от Норвегии, Канады и пр. на Белых играх сумели уверенно выиграть общекомандный зачет.

Кстати, в Мунгёне 4-е место в общем зачете заняла отнюдь не самая передовая спортивная нация – Южная Корея. Как тут не вспомнить Баку-2015 – с фантастическими успехами для Азербайджана в виде итогового 2-го места.

Кирилл Стадниченко