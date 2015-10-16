Гендиректор "Шахтера" Палкин о матче с "Динамо": Как обычно, будет очень большой накал
15:49, 16 октября 2015Спорт
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Матч состоится сегодня вечером на столичном НСК "Олимпийский"
Палкин предрекает очень большую борьбу в матче "Динамо" - "Шахтер" / prosport.tsn.ua
Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин поделился ожиданиями от предстоящего противостояния его команды с киевским «Динамо» в эфире телеканала "Футбол 1".
- Хоть одна игру между «Шахтером» и «Динамо» Киев заканчивалась спокойно? В последнее время я чего-то не помню такого. Как обычно, будет очень большой накал, большая борьба со всеми вытекающими последствиями. Календарь на самом деле очень сложный. Вся наша линия защиты играла за сборные, в матчах они отдали много сил. Дай Бог, чтобы они к пятнице восстановились. Некоторые футболисты только в среду прилетели, - отметил Палкин.
Матч "Динамо" - "Шахтер" начнется на НСК "Олимпйиский" в 19.00.
УНИАН проведет видео онлайн-трансляцию игры.
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