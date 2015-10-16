Гендиректор "Шахтера" Палкин о матче с "Динамо": Как обычно, будет очень большой накал

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин поделился ожиданиями от предстоящего противостояния его команды с киевским «Динамо» в эфире телеканала "Футбол 1".

- Хоть одна игру между «Шахтером» и «Динамо» Киев заканчивалась спокойно? В последнее время я чего-то не помню такого. Как обычно, будет очень большой накал, большая борьба со всеми вытекающими последствиями. Календарь на самом деле очень сложный. Вся наша линия защиты играла за сборные, в матчах они отдали много сил. Дай Бог, чтобы они к пятнице восстановились. Некоторые футболисты только в среду прилетели, - отметил Палкин.

Матч "Динамо" - "Шахтер" начнется на НСК "Олимпйиский" в 19.00.

УНИАН проведет видео онлайн-трансляцию игры.