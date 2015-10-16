Тренер "Динамо" Ребров: "Игра с Шахтером", прежде всего, зрелище для болельщиков"

Главный тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров поделился ожиданиями от сегодняшнего поединка с «Шахтером», в эфире канала «Футбол 1».

- «Шахтер» - очень хорошая, сбалансированная команда. Противостояние наших клубов – действительно, украшения чемпионата. Все ждут эту игру! Главное, чтобы обе команд подошли к матчу в полной боевой готовности, без травм. Эта игра важна не только с турнирной точки зрения, но и как зрелище для болельщиков. Где бы мы не встречались, на каком уровне, это всегда интересно.

Матч "Динамо" - "Шахтер" состоится сегодня, 16 октября. Начало игры в 19.00.

УНИАН проведет видео онлайн-трансляцию игры.