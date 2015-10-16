Экс-нападающий "Динамо" Венглинский: "Киевляне выиграют у "Шахтера" со счетом 2:0

Экс-нападающий киевского «Динамо» Олег Венглинский поделился ожиданиями от противостояния «Динамо» и «Шахтера» в 11-м туре Лиги Пари-Матч, сообщает пресс-служба ФК "Динамо" (Киев).

"Команды не блещут результативностью в играх между собой. Думаю, «Динамо» победит со счетом 2:0", - отметил Венглинский.

Говоря о том, что за короткий промежуток времени игрокам «Динамо» и «Шахтера» предстоят важнейшие матчи на международной арене – сначала за сборную против Испании, затем в Лиге чемпионов, и не отвлечет ли это внимание от главного украинского противостояния, Венглинский отметил: "Я как раз за это больше всего переживаю. Нам известны примеры, да и тренеры всегда констатируют тот факт, что футболистам, приезжающим из своих национальных сборных, нужно какое-то время, чтобы окунуться в клубные дела. Для тренера самая большая проблема состоит в том, что все игроки приезжают в разном состоянии. Кто-то готовился в клубе, кто-то – в сборных, где кто-то сыграл больше, кто-то меньше. Задача тренера состоит в том, чтобы привести всех к общему знаменателю, чтобы все подошли к игре в одинаковой форме. Поэтому всегда есть опасение, что команды после матчей сборных не покажут яркий, зрелищный, футбол. Хотя я понимаю, что это «украинское классико», противостояние двух непримиримых соперников, поэтому надеюсь, что все эти опасения, предрассудки уйдут на второй план, и команды покажут содержательный, хороший, качественный футбол несмотря ни на что".

А говоря о том, что психологически футболисты также могут отвлечься от внутреннего противостояния ввиду важнейших международных встреч, Венглинский считает: "Я бы даже не сказал, какая игра важнее, скажем, «Динамо» - «Челси» или «Динамо» - «Шахтер»... Противостояние «Динамо» и «Шахтера» - это не обычная игра. Это игра, которая выходит за рамки обычной в разы. Как и всегда, градус будет просто зашкаливать. Матч ведь важен и в турнирном плане, в случае победы динамовцы получат солидный перевес и очень хорошую фору на турнирной дистанции. Все мы прекрасно понимаем, что сейчас наш чемпионат стал более предсказуемым. Есть так называемая группа лидеров, а остальные команды решают какие-то свои локальные задачи. И каждая потеря очков командой, которая находится в верхней части турнирной таблицы, очень ценна для соперников. Догоняющей команде, по сути, негде наверстать этот гандикап, кроме как в играх с прямыми конкурентами. В играх между лидерами и будет решаться судьба чемпионства. Потому что те команды, которые находятся в нижней части таблицы, на сегодняшний день не в состоянии бросить вызов нашим грандам".

А рассуждая о том, скажется ли на игре тот факт, что «Динамо» опережает «Шахтер» на три очка и может ли «Динамо» предпочесть сберечь этот гандикап без особого риска перспективе оторваться еще больше (а «Шахтер», в свою очередь, на выезде также устроит ничья), экс-игрок "Динамо" заметил: "Здесь дело не в ничье. Любой перевес – в очках, голах, турнирной ситуации – дает возможность команде, которая обладает этим преимуществом, варьировать свою тактику на игру. Если «Шахтеру», понятное дело, нужно играть только на победу, то динамовцы могут выбрать любую из тактик, которая принесет им положительный результат. «Динамо» будет играть дома, при своих болельщиках, поэтому даже мысль о том, что команду устроит ничья, не имеет права на существование. Понятное дело, команда Реброва будет играть на победу. Лично я на сегодняшний день отдаю предпочтение «Динамо». Если взять игры на международной арене и в чемпионате, динамовцы более ровно проходят эту дистанцию. «Динамо» более сбалансировано выглядит и в плане коллективной игры, и в плане организации. «Шахтер» же лихорадит, команда Луческу и в чемпионате теряет очки, а некоторые матчи выигрывает чудом. Да и в Лиге чемпионов у «горняков» оба матча завершились провалами – и с ПСЖ, и с «Реалом». Конечно, это очень сильные соперники, однако дело не в соперниках, а в той игре, которую показывает сегодня «Шахтер». А показывает он игру очень далекую от идеала. Так что «Динамо» подходит к очному матчу в лучшем состоянии в игровом плане, в игровых качествах команды. Коллективные действия у «Динамо» сейчас на порядок выше, чем у «Шахтера».

Как сообщал УНИАН, 16 октября в Киеве на НСК "Олимпийский" состоится матч 11-го тура чемпионата Украины по футболу "Динамо" - "Шахтер". Игра начнется в 19.00