Ярмоленко после подписания нового контракта: "Я – стопроцентный динамовец!"

После оформления нового договора лидер «бело-синих» отметил в интервью официальному клубному сайту "Динамо":

- Киевское «Динамо» – это даже больше, чем родной клуб для меня. Здесь я получил все, что необходимо для моего развития как профессионального футболиста. Здесь я вырос в игрока национальной сборной, что является мечтой любого спортсмена. Здесь я добился того, к чему стремился многие годы, - стал чемпионом Украины, да и вообще выиграл все национальные трофеи. «Динамо» – это моя семья, и я очень рад, что останусь с ней.

Говоря о метче поиграть в более сильном зарубежном чемпионате, Ярмоленко отметил: "Я по-прежнему хочу попробовать свои силы в каком-то из Топ-чемпионатов в составе одного из сильнейших европейских клубов. Знаю, что если в «Динамо» будут поступать по-настоящему серьезные предложения, то мы найдем вариант, который устроит все стороны. Не скрою, я действительно хочу, чтобы клуб получил за мою подготовку достойную компенсацию. Я мог бы совсем скоро уйти бесплатно, но посчитал, что с моей стороны — это будет неправильно".

Говоря о мотивации, игрок отметил: "Я считаю себя профессионалом, поэтому собираюсь и дальше на сто процентов отдаваться своей работе, выполнять условия нового контракта и делать все, чтобы принести пользу «Динамо» и сборной. У меня, как и раньше, огромная мотивация. Я хочу расти и развиваться, и уверен, что в «Динамо» для этого созданы все необходимые условия. «Динамо» ставит перед собой высокие цели не только на внутренней, но и на международной арене. Мне это импонирует, в такой команде интересно выступать. Считаю, что наш клуб на правильном пути, мы вместе делаем очень хорошую работу. Да, наряду с успехами случаются и неудачи, но в наших силах это исправить, подняться на новый уровень. И я готов делать все от меня зависящее, чтобы помочь «Динамо» в этом".

А рассуждая о том, что нногие игроки киевского клуба – как прошлого, так и настоящего – с особым пиететом говорят о динамовской эмблеме, о динамовской футболке, о динамовской семье, Ярмоленко заявил: "Я тоже в этом ряду, можете не сомневаться. Считаю себя стопроцентным динамовцем! Я не просто играю в этой команде, я в полном смысле этих слов защищаю честь «Динамо» и отношусь к нашему коллективу как ко второй семье, встречая обратно точно такое же отношение. Поэтому продолжаю отдавать все силы ради того, чтобы принести клубу максимальную пользу".

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня стало известно о том, что Ярмоленко продлил контракт с киевским "Динамо" на 5 лет - до 14 октября 2020 года.