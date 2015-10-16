Президент "Динамо" Суркис: Ярмоленко бы не ушел как Коноплянка

Президент ФК "Динамо" (Киев) Игорь Суркис прокомментировал продление контракта с Андреем Ярмоленко, отметив личные человеческие качества лидера команды, сообщает Спорт-Экспресс.

- Искренне рад, что для поклонников «Динамо» этот сюрприз стал приятным. Андрей - один из ключевых игроков нашей команды, он здесь вырос, окреп, возмужал, не просто стал лидером, но и входит теперь, с моей точки зрения, в десятку ведущих футболистов Европы. По поводу его вероятного ухода этим летом было много разных мнений, со всех сторон мне подсказывали: продавай, иначе со временем он уйдет свободным агентом. Все так тревожились, будто речь шла не о моих деньгах и деньгах моих партнеров, а о деньгах общественных. Мне приводили пример Евгения Коноплянки, ушедшего из «Днепра» бесплатно. Но вот что я вам скажу: с этим игроком не работал - и судить о его человеческих качествах мне как минимум сложно. Зато хорошо знаю Ярмоленко и гарантирую: как Коноплянка он из родного клуба ни за что бы не ушел, даже если не подписал бы сейчас новый контракт на пять лет. Слишком дорожит Андрей мнением болельщиков, уважение которых мечтал бы сохранить. Естественно, у него возникали различные эмоции, но я понимал, что они пройдут, оставив понимание - удержав его, президент действовал и во благо команды, и в интересах самого футболиста. Вот почему, выдержав давление со всех сторон, я не изменил своего решения - особенно после того, как обозначил позицию в телеинтервью. Мое слово твердое: кто бы позднее на меня ни выходил, какие деньги ни предлагал - я бы его уже не продал. Потому что послал месседж болельщикам, преданным «Динамо» душой и сердцем: Андрей нам в осенней части сезона непременно поможет.

Говоря о ходе переговоров, Суркис подчеркнул: "Мы очень быстро нашли общий язык. Я посчитал, что такое событие будет особенно знаковым накануне игры с «Шахтером», но особенно - важнейших матчей Лиги чемпионов с «Челси», поэтому пригласил Андрея за несколько дней до них, мы сели, переговорили. И теперь официально заявляю: в том случае, если у солидного европейского клуба возникнет желание купить Ярмоленко, вести переговоры следует не через лже-агентов, а непосредственно с «Динамо» и со мной как с президентом. Уверяю: все будет цивилизованно, никто не станет чинить Андрею препятствий играть в хорошей европейской команде - он это, вы ведь не станете спорить, заслужил. А пока - у него есть возможность расти с тем клубом, который сделал его нынешним Ярмоленко. Да, наш чемпионат стал слабее в сравнении с тем, что был еще три или четыре года назад, - но менее значимым, чем когда-то, победа в нем для нас не стала".

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня стало известно, что Андрей Ярмоленко подписал новый 5-летний контракт с киевским "Динамо".