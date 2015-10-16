Чемпионат Украины, 11-й тур, "Динамо" - "Шахтер": видео онлайн-трансляция

Сегодня в Киеве состоится матч 11-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором "Динамо" примет на своем поле донецкий "Шахтер".

Встречаются команды, которые находятся в турнирной таблице УПЛ на 1-2 местах. У "Динамо" - 28 очков, у "Шахтера" - 25.

Киевское "Динамо" в последних пяти матчах внутреннего чемпионата одержало 4 победи при 1 ничьей. В то же время, горняки выиграли все 5 матчей. Всего, в нынешнем сезоне, у "Динамо" 9 побед при 1 ничьей, а у горняков - 8 побед, 1 ничья и 1 поражение.

Что касается личных втсреч команд, то "Шахтер" одержал три победы подряд в 2013-м и весной 2014-го годов, а в сезоне 2014/15, киевляне выиграли дома (1:0) и сыграли вничью во Львове (0:0).

Всего в рамках чемпионатов Украины команды провели 47 матчей: 19 побед «Динамо», 14 ничьих, 14 побед «Шахтера», разница мячей – 63:52 в пользу «Динамо».

На котировках букмекерских контор фаворитом с минимальным преимуществом является "Динамо". На победу хозяев ставки принимаются с коэффициентом 2,34 к 1, в то время как на ничью - 3,28 к 1, а на победу "Шахтера" - 2,80 к 1.

Матч "Динамо" - "Шахтер" начнется на НСК "Олимпийский" в 19.00. ТВ-трансляцию игры проведет телеканал 2+2.