Ярмоленко подписал новый контракт с "Динамо" - на пять лет

Воспитанник киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко подписал с клубом новый контракт, сообщает пресс-служба ФК "Динамо" (Киев).

Соглашение рассчитано на пять лет: с 14 октября 2015 года по 14 октября 2020 года.

Игрок, у которого предыдущий контракт заканчивался летом 2016-го года, в прошедшее межсезонье имел конкретные предложения от клубов английской Премьер-лиги "Сток-Сити" и "Эвертона". Впрочем, президент ФК "Динамо" (Киев) Игорь Суркис тогда отметил, что Ярмоленко он отпустит только в европейский клуб Топ-уровня

А на матче отборочного цикла Евро-2016 Украина - Испания, который состоялся 12 октября, присутствовал тренер лондонского "Челси" Жозе Моуриньо. Специалист, по слухам, приехал понаблюдать именно за игрой Ярмоленко.