Бубка: "НОК максимально поддерживает спортсменов"

Президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка выступил на Генеральной ассамблее НОК, где, в частности, рассказал о поддержке со стороны организации ведущих украинских спортсменов, сообщает пресс-служба НОК.

«Этот год был непростым как для всей страны, так и для всего отечественного спорта. Однако мы выполнили все заявленные программы и финансовые обязательства, уделяя особое внимание поддержке спортсменов», - отметил Сергей Бубка.

Главный олимпиец страны подчеркнул, что в течение года для подготовки спортсменов НОК, который является общественной организацией, выделил национальным олимпийским федерациям 22 млн. грн. С учетом непростой ситуации Олимпийский комитет изыскал возможность предоставить дополнительные 2,5 млн. грн. для обеспечения участия наших спортсменов в соревнованиях мирового и европейского уровня. Персональное внимание уделялось ведущим спортсменам для подготовки к Олимпийским играм в Рио-де-Жанейро. 32 атлета с января этого года и до сентября-2016 будут получать ежемесячные стипендии НОК, на что предусмотрено 4 млн. грн. Особая помощь была направлена ​​спортсменам и тренерам с востока страны - для решения социально-бытовых условий и аренды жилья в столице НОК выделил 500 тыс. грн.

Сергей Бубка также отметил, что НОК Украины имеет полное понимание и поддержку от международных спортивных структур: «Мы постоянно контактируем с нашими международными партнерами, стремимся привлечь дополнительные средства для обеспечения наших спортсменов. И Международный Олимпийский Комитет, и Европейские Олимпийские Комитеты и Ассоциация Национальных олимпийских комитетов нас поддерживают. Благодаря МОК и ЕОК в прошлом году мы дополнительно привлекли 400 тыс. долларов, что позволило подставить плечо Министерству молодежи и спорта и национальным олимпийским федерациям и профинансировать участие наших спортсменов в ведущих соревнованиях и тренировочных сборах. В этом году мы также имеем предварительную договоренность о предоставлении дополнительных средств от международных партнеров, которые будут направлены на нужды наших спортсменов », - подчеркнул Бубка.

Президент НОК отметил, что меньше года остается до старта Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро и сейчас идет важный этап завоевания олимпийских лицензий. Еще раньше, в феврале следующего года, состоятся ІІ зимние Юношеские Олимпийские игры в Лиллехаммере.

«В эти непростые времена наша главная задача - совместно с государством, Министерством молодежи и спорта, федерациями, физкультурно-спортивными обществами, органами местной власти, меценатами и спонсорами, журналистами консолидировать все усилия и ресурсы и обеспечить благоприятные условия на завершающем этапе подготовки наших спортсменов к главных спортивных стартов четырехлетия Призываю всех и каждого принять активное участие в этом процессе», - заявил Сергей Бубка.