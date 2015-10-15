Бубка: "НОК максимально поддерживает спортсменов"
Президент Национального олимпийского комитета во время выступления на ХХХ Генеральной ассамблеи НОК подвел итоги работы организации за год.
Президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка выступил на Генеральной ассамблее НОК, где, в частности, рассказал о поддержке со стороны организации ведущих украинских спортсменов, сообщает пресс-служба НОК.
«Этот год был непростым как для всей страны, так и для всего отечественного спорта. Однако мы выполнили все заявленные программы и финансовые обязательства, уделяя особое внимание поддержке спортсменов», - отметил Сергей Бубка.
Главный олимпиец страны подчеркнул, что в течение года для подготовки спортсменов НОК, который является общественной организацией, выделил национальным олимпийским федерациям 22 млн. грн. С учетом непростой ситуации Олимпийский комитет изыскал возможность предоставить дополнительные 2,5 млн. грн. для обеспечения участия наших спортсменов в соревнованиях мирового и европейского уровня. Персональное внимание уделялось ведущим спортсменам для подготовки к Олимпийским играм в Рио-де-Жанейро. 32 атлета с января этого года и до сентября-2016 будут получать ежемесячные стипендии НОК, на что предусмотрено 4 млн. грн. Особая помощь была направлена спортсменам и тренерам с востока страны - для решения социально-бытовых условий и аренды жилья в столице НОК выделил 500 тыс. грн.
Сергей Бубка также отметил, что НОК Украины имеет полное понимание и поддержку от международных спортивных структур: «Мы постоянно контактируем с нашими международными партнерами, стремимся привлечь дополнительные средства для обеспечения наших спортсменов. И Международный Олимпийский Комитет, и Европейские Олимпийские Комитеты и Ассоциация Национальных олимпийских комитетов нас поддерживают. Благодаря МОК и ЕОК в прошлом году мы дополнительно привлекли 400 тыс. долларов, что позволило подставить плечо Министерству молодежи и спорта и национальным олимпийским федерациям и профинансировать участие наших спортсменов в ведущих соревнованиях и тренировочных сборах. В этом году мы также имеем предварительную договоренность о предоставлении дополнительных средств от международных партнеров, которые будут направлены на нужды наших спортсменов », - подчеркнул Бубка.
Президент НОК отметил, что меньше года остается до старта Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро и сейчас идет важный этап завоевания олимпийских лицензий. Еще раньше, в феврале следующего года, состоятся ІІ зимние Юношеские Олимпийские игры в Лиллехаммере.
«В эти непростые времена наша главная задача - совместно с государством, Министерством молодежи и спорта, федерациями, физкультурно-спортивными обществами, органами местной власти, меценатами и спонсорами, журналистами консолидировать все усилия и ресурсы и обеспечить благоприятные условия на завершающем этапе подготовки наших спортсменов к главных спортивных стартов четырехлетия Призываю всех и каждого принять активное участие в этом процессе», - заявил Сергей Бубка.