Киевское "Динамо" (U-21) обыграло "Шахтер" в матче чемпионата Украины

На учебно-тренировочной базе киевского "Динамо" в Конча-Заспе завершился матч чемпионата Украины по футболу среди молодежных команд (U-21), в котором киевское "Динамо" обыграло донецкий "Шахтер" со счетом 2:0.

Победный гол киевляне забили в концовке первого тайма.

Матч проходил в быстрой и обоюдострой игре, где голевые моменты возникали у ворот обеих команд. Впрочем, реализовать свои моменты смогли только киевляне. На 41-й минуте счет открыл Сергей Мякушко, а в самой концовке, на 90-й минуте игры, Роман Яремчук удвоил преимущество хозяев поля.

Таким образом, динамовцы сократили отрыв от лидирующего "Шахтера" в турнирной таблице с 6-ти до 3-х очков (28 против 25) и сохранили 2-е место.

Матч основных команд "Динамо" - "Шахтер" состоится 16 октября на НСК "Олимпийский". Начало игры - в 19.00.