Главный тренер немецкого ФК "Вердер" украинец Скрипник сохранит свой пост даже при 0:12 от "Баварии"

Несмотря на четыре поражения в матчах Бундеслиги подряд перед игрой против «Баварии» Томас Айхин выразил доверие тренеру команды украинскому специалисту Виктору Скрипнику, сообщается на странице "Баварии" в соцсетях.

«Даже в случае поражения от «Баварии» 0–12 Виктор останется нашим тренером,- заявил в интервью спортивный директор бременцев. - Он тот, кто нам нужен. В Бремене нет споров о позиции главного тренера. Мы беседуем не о тренере, а с ним».

После демонстрации мощи "Баварии" в матче предыдущего тура Бундеслиги против «Боруссии» Айхин не сильно рассчитывает на очки для "Вердера" в матче против рекордсменов по числу титулов Бундеслиги. Однако, он не согласен с упреками в поражении до игры и оправдании команды.

«Команда не должна испытывать давления. Сегодня «Бавария» доминирует над всеми. Эта команда обладает таким классом, который позволяет быть им выше всех», — заявил специалист.

Матч "Вердер" - "Бавария" состоится в Бремене в субботу, 17 октября.