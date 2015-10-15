Российский ФК "Уфа" будет судиться с "Шахтером" за футболиста Зинченко

Клуб российской футбольной премьер-лиги "Уфа" не рассматривает вариант, при котором полузащитник команды Александр Зинченко будет дисквалифицирован за разрыв контракта с донецким "Шахтером", заявил генеральный директор уфимской команды Шамиль Газизов, сообщает ТАСС.

"Мы предлагали за игрока определенные суммы "Шахтеру", но там не желали идти на компромисс и только хотели, чтобы Зинченко вернулся. В итоге пришлось обращаться в суд. ФИФА станет третейской стороной, которая поможет урегулировать дело. Компенсация за игрока должна стать приемлемой, она высчитывается по определенным правилам", - сказал Газизов.

"Мы не рассматриваем вариант с дисквалификацией, о чем заявил Палкин. Все должно решаться в цивилизованном русле. Что происходит с "Шахтером", мне непонятно, это мощный клуб с сильным менеджментом. Наверное, для него не очень хороший момент, что команду покинул талантливый футболист. Возможно, этот факт их немного угнетает. В то же время в "Шахтере" работают профессионалы высокого уровня, которые не должны подаваться эмоциям", - добавил гендиректор.

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин заявил, что за односторонний расторжение соглашения Зинченко может быть наказан дисквалификацией на срок до полугода. 18-летний полузащитник перешел в "Уфу" в феврале 2015 года.

"Мне сложно сказать, когда дело Зинченко будет рассмотрено. Этот вопрос нужно адресовать ФИФА, куда мы обратились. Контракт игрок разорвал в одностороннем порядке, естественно, теперь нам полагается неустойка - это солидарная ответственность "Уфы" и Зинченко. Какой должна быть сумма неустойки - решать ФИФА. В случае, если ФИФА признает Зинченко виновным в разрыве контракта, он может быть дисквалифицирован на срок до полугода", - сказал Палкин.

"Зинченко покинул "Шахтера", уехав вместе с родителями из зоны боевых действий. На тот момент он был несовершеннолетним. Александр не договорился с "Рубином", где тренировался, но мы знали его потенциал и подписали контракт", - отметил Газизов.

В октябре 2015 года Зинченко дебютировал в сборной Украины в матче отборочного турнира к чемпионату Европы-2016 с командой Испании.