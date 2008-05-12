Тренер Челси: у Шевченко был странный сезон
14:22, 12 мая 2008Спорт
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Украинец "возможно, понадобится в Москве"
|Аврам Грант
Напомним, украинец вышел в перерыве на замену и забил единственный гол команды в этом матче. Сама же игра завершилась со счетом 1:1.
"У Шевченко был странный сезон. Начал он его не очень хорошо, но последние несколько недель он здорово тренировался", - рассказывает Авраам Грант.
"Если учитывать то количество минут, которые он провел на поле в этом сезоне, то он забил немало. Я рад за него, потому что он, возможно, понадобится нам в Москве".
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