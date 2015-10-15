Украинская теннисистка Киченок не смогла пробиться в 1/4 финала "Tianjin Open"

Матч завершился со счетом 7:6 (5), 2:6, 4:6, сообщает Большой теннис Украины.

Украинка выиграла первый сет, но не сумела развить свой успех в последующих партиях.

На счету Киченок 7 эйсов, но и 7 двойных ошибок при 54% попадания первым мячом. Украинка смогла реализовать 3 брейк-поинта из 15, а ее соперница - 6 из 18.

Как сообщал УНИАН, в стартовом поединке в основной сетке турнира в Тяньцзине Людмила Киченок обыграла лидера посева и чемпионку US Open-2015 Флавию Пеннетту.