Покер признан видом спорта в Украине

В Украине покер признан видом спорта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила исполнительный директор Федерации покера Украины Диана ЮРАШ сегодня на пресс-конференции в УНІАН.

По ее словам, соответствующий документ предоставлен Министерством по делам семьи, молодежи и спорта (от 28 марта 2008 года) сроком до 1 марта 2010 года.

Она сообщила, что Федерация покера Украины организует и проводит международные соревнования в Украине по высшим мировым стандартам, формируя украинскую школу покера, и стремится, чтобы представители Украины принимали участие в международных соревнованиях и чемпионатах мира.

Д.ЮРАШ заметила, что немногим ранее покер был признан видом спорта в России и Словении, а в целом в мире эта разновидность игры в карты завоевала миллионы сторонников и получает все более четкие признаки вида спорта, как шахматы и шашки.

Она проинформировала, что самым популярным соревнованием по спортивному покеру в Украине является Международный турнир по покеру на Кубок Гери Боумена, который проходит в конце каждого сезона. В частности, нынешний Зимний Кубок Боумена прошел с участием спортсменов-покеристов из девяти стран мира, а Весенний, который проходил во Львове 1-4 мая, собрал лучших покеристов из пяты стран: России, Грузии, Канады, Словении и Украины.

По ее словам, популяризуя спортивный покер в Украине, впервые при содействии Федерации покера Украины и Почетного президента Федерации Гери БОУМЕНА украинский покер вышел на телеканалы.

Д.ЮРАШ также сообщила, что с 21 февраля 2008 года Федерация покера Украины признана организацией, которой делегированы полномочия разработать программу развития спортивного покера в Украине на 4 года, предоставить соответствующие предложения в спортивную классификацию, разработать правила проведения и судейства соревнований поз виду спорта, проводить всеукраинские соревнования и осуществлять меры по дальнейшему развитию этого вида спорта в Украине.

В свою очередь председатель Киевской городской организации Федерации покера Украины Александр РЫКОВ подчеркнул, что покер – это захватывающая интеллектуальная игра, которая позволяет людям честно состязаться между собой не в надежде на случайность или везенье.

“Выигрывает тот, кто имеет лучшие математические способности, психологическую и физическую выдержку, спортивную волю к победе”, - сказал он.

А.РЫКОВ добавил, что одной из задач Федерации покера Украины является разрушение стереотипов в обществе о покере как обычной азартной игре. Он заметил, что, действительно, в казино и других заведениях игорного бизнеса практикуют игру в покер, однако спортивный, то есть клубный, покер очень отличается от игры в карты в казино.

По его словам, игроки спортивного покера состязаются исключительно между собой, в клубах покера, которые поддерживают покер как спорт, запрещены любые игровые автоматы, рулетки и тому подобное; практикуются высокие стандарты спортивного поведения, действуют специальные правила и требования.