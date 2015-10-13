Определились возможные соперники сборной Украины в плей-офф Евро-2016
Жеребьевка состоится в воскресенье, 18 октября.
Во вторник завершились групповые соревнования отборочного турнира Евро-2016, по итогам которых определились лучшая команда из тех, что заняли 3-и места в своих группах (обладатель прямой путевки на финальный турнир во Францию) и 8 участников дополнительного раунда - плей-офф.
Сборная Украины попала в первую четверку команд и будет сеяной при жеребьевке наряду с командами Швеции Венгрии и Боснии.
Таким образом, потенциальными соперниками сборной Украины становятся Норвегия, Дания, Ирландия и Словения.
Лучшей командой из занявших 3-и места в своих группах стала сборная Турции.
Церемония жеребьевки пройдет 18 октября в Доме европейского футбола в Ньоне (Швейцария) и начнется в 12:20 по киевскому времени. Восемь сборных, занявших в своих группах третьи места, будут разбиты на четыре пары и проведут по матчу дома и на выезде, определив последних четырех участников финального турнира во Франции.
Первые стыковые матчи состоятся 12-14 ноября, ответные матчи 15-17 ноября.