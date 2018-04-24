Отбор Евро-2016: шестой плей-офф для сборной Украины

Перед матчами с Македонией и Испанией для сборной Украины существовало множество возможных игровых раскладов. Однако одно было понятно без дополнительных математических подсчетов: две победы практически гарантируют команде прямую путевку в финальную стадию Евро-2016. Оставалось дело за малым – претворить этот незамысловатый план в жизнь.

Игры с Македонией и «немотивированной» Испанией изначально не казались слишком уж страшным испытанием. Хотя, было ясно, что оба соперника будут решать свои локальные задачи и никто «отдавать» очки сопернику не захочет. Приехавшие в наполовину обновленном составе испанцы (без шести игроков основного состава), старались предстать во всей красе перед собственным главным тренером дель Боске, так как среди болельщиков национальной команды Испании на трибунах НСК «Олимпийский» был замечен только легендарный Маноло, со своим неизменным барабаном. Задача для игроков – архиважная, ведь через полгода тренеру предстоит назвать состав из 23 игроков на сам Евро. А футболисты сборной Македонии и вовсе проводили матч дома и старались реабилитироваться за неудачную Евро-кампанию, прежде всего, перед своими немногочисленными и самыми преданными фанами. Теми, кто все же не поленился и дошел до трибун стадиона Филиппа ІІ в Скопье. А таких было совсем немного.

Как оказалось, мастерство дублеров сборной Испании стало непреодолимым препятствием для команды Михаила Фоменко. А храбрость и отчаяние не самых искусных македонцев едва не обернулось для сборной Украины конфузом в Скопье…

Игра с македонцами получилась невероятно тяжелой для нашей команды. В первом тайме у украинцев вообще ничего не клеилось в атаке. И это при том, что и македонцы выглядели далеко не самым лучшим образом. За весь матч хозяева поля не создали у ворот Пятова ни одного реального момента. Они были полностью сосредоточены на обороне собственных рубежей и вполне успешно реализовывали эту задачу. Наверное, в ходе первого тайма многим в Украине пришла в голову мысль, что с такой игрой на Евро лучше и вовсе не ехать.

Впрочем, к чести нашей команды, после перерыва ситуация изменилась в корне. Сборная Украины прибавила в скорости, и этого оказалось достаточно для того, чтобы македонская оборона затрещала по швам. Реализованный Селезневым пенальти окончательно снял напряжение. Македонцы даже не думали отыгрываться, и гости спокойно довели матч до победы. Однако, что случилось с командой в первом тайме, так и осталось тайной, покрытой ночным мраком Скопье...

Впрочем, как это принято в спорте, главное было достигнуто – результат. И это самое главное. А на подробный анализ событий в Скопье со стороны специалистов не было ни времени, ни желания – впереди был главный матч всего отборочного турнира.

Настроение перед игрой с испанцами было оптимистическим. Прежде всего потому, что подопечные дель Боске досрочно обеспечили себе выход из группы. К тому же из-за большого количества травм испанцы привезли в Киев откровенно не основной состав. По этой, а также по другим причинам мы так и не увидели на поле «Олимпийского» Касильяса, Рамоса, Пике, Карвахаля, Иньесту, Давида Силву, Педро, Морату, Диего Косту – девять игроков. Правда, часть из них были в запасе (как, например, вратарь Касильяс). Кроме того, Мата, Хорди Альба и Бускетс вышли на поле только во втором тайме. Тем не менее, состав испанцев все-равно выглядел грозно. Достаточно того, что в стартовом составе против украинцев вышли представители «Баварии», «Реала», «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Те, которые… не попадают в основной состав своей национальной сборной.

Впрочем, грозно испанцы звучали только по именам. Их состав был абсолютно экспериментальным. Можно с полной уверенностью утверждать, что в таком сочетании сборную Испании мы больше не увидим никогда. И, что самое важное, абсолютно экспериментально выглядела защитная линия действующих чемпионов Европы. Это было самое уязвимое место испанцев, но воспользоваться своеобразным «бонусом» игроки сборной Украины не сумели.

В отличие от игры в Скопье, хозяева поля НСК «Олимпийский» включили максимальные обороты уже с первых минут. Благо, испанцы в этот вечер позволяли нам многое. Раз за разом наши ребята вскрывали испанскую оборону (она была абсолютно несыгранной, что и неудивительно), но для взятия ворот нам постоянно не хватало самой малости. Чаще всего элементарно не хватало мастерства при заключительном ударе, иногда – везения, а еще – невероятно хорош был голкипер Давид Де Хеа. Он сыграл на уровне своих лучших матчей за «Манчестер Юнайтед» и не раз выручал команду. К слову, по своему нынешнему уровню Де Хеа однозначно превосходит заслуженного ветерана Икера Касильяса, хотя тренер испанцев Дель Боске первым номером в сборной по-прежнему считает экс-голкипера «Реала», ныне выступающего в португальском «Порту».

Взять испанцев наскоком не удалось, они постепенно освоились с напором украинцев, а в середине первого тайма и вовсе забили гол. Как обычно, этому способствовала череда ошибок украинских защитников. Более того, пока игроки приходили в себя, испанцы заработали пенальти и, казалось, стало совсем худо. Но, Андрей Пятов подарил надежду, отразив удар Сеска Фабрегаса. Как часто бывает, этот эпизод стал настоящим катализатором для команды, мгновенно привел ее в нужные кондиции, и она снова заиграла на максимуме своих возможностей. Моменты у ворота Де Хеа возникали один за другим. Их было не меньше, чем даже в матчах с Люксембургом, не говоря уже о других соперниках по группе. Но выжать из этих моментов хоть что-то, увы, не удалось.

Собственно, за вчерашнюю игру футболисты сборной Украины точно не заслужили упреков. Они сделали всё, что было в их силах. Но разница в классе между основным составом сборной Украины и даже такой экспериментальной Испанией уж слишком велика.

А в концовке матча тренерский штаб сборной Украины и вовсе стал решать задачи, далекие от реалий данного конкретного и крайне важного события – решающей игры отборочного цикла. Так, непонятна ситуация с выходом на поле 18-летнего Александра Зинченко. В свое время этот воспитанник Шахтера посчитал, что в своем родном клубе он не сможет расти, потому перешел в российскую «Уфу». Там он имеет регулярную игровую практику, и вполне заслуженно получил вызов в молодежную сборную Украины. Казалось, карьера талантливого футболиста развивается своим чередом – но тут появились слухи об интересе к Зинченко со стороны российской сборной. Чтобы предотвратить разного рода неожиданности, и было принято решение в срочном порядке заиграть Зинченко за сборную Украины. Но почему это сделали в судьбоносной игре с Испанией? Почему нельзя было это сделать тремя днями раньше, в Македонии, когда матч складывался по нашему сценарию?.. Вот и получается, что в ключевые моменты мы решаем какие-то абстрактные задачи, тогда как те же футболисты луганской «Зари» месяцами дожидаются своего шанса в сборной и, по сути, выполняют в ней роль статистов.

Впрочем, это все частности. А нынешний отборочный турнир мы проиграли задолго до вчерашнего вечера. И не Испания была нашим главным соперником. Мы проиграли его в матчах со Словакией. И вот за эти матчи особенно обидно. Обидно потому, что для победы над словаками тренерский штаб украинской команды сделал слишком мало. Год назад, в игре в Киеве команда проигрывала словакам с 17-й минуты. Впереди у нас мало что получалось, а вся атакующая игра сводилась к банальным забросам мяча в штрафную соперника. Завершать эти забросы было некому. Тренерский штаб использовал всего две замены, выпустив на поле юрких Безуса и Громова. Однако, игра на втором этаже совершенно точно не является их козырем. Вместе с тем, Гладкий так и не дождался своего шанса, хотя на тот момент пребывал в неплохой форме.

Тогда из поражения трагедии никто не делал. Это было только начало, и всё ещё можно было исправить. Момент истины для нашей команды наступил месяц назад, когда мы играли с теми же словаками в Братиславе. Было совершенно очевидно, что третье место от нас никуда не денется. А чтобы замахнуться на второе, нужно рисковать. Впереди у нас опять мало что получалось. Однако тренерский штаб, казалось, безучастно наблюдает за событиями, происходящими на поле. Первую и единственную замену Михаил Фоменко провел только в компенсированное время, выпустив Гладкого вместо Кравца. Что можно сделать за две минуты?.. Вопрос риторический.

Несложно догадаться, как чувствует себя команда, когда у нее ничего не получается, а тренерский штаб бездействует. Это значит только одно: у тренера нет идей, нет вариантов. Игроки ждут сигналов с тренерской скамьи, а их нет. Бездействие тренерского штаба, в свою очередь, порождает бездействие игроков. В частности, после вчерашнего поражения не сдержался и высказался на эту тему Тарас Степаненко. По его словам, нужно было выигрывать гостевой матч со словаками, но для этого в атакующей линии команды не хватило свежих игроков. Это прямой укол в адрес тренерского штаба и еще одно доказательство того, что по своей ментальности нынешнее поколение сборной Украины готово играть в более инициативный и атакующий футбол. Однако Фоменко буквально зажимает команду своей гиперосторожной тактикой.

И тут возникает вопрос – по пути ли нам с этим тренером? Этот вопрос будет актуальным вне зависимости от результатов плей-офф. А если команда попадет на Евро-2016, этот вопрос не просто останется на повестке дня, а, наверняка, станет даже более острым… Психологию Михаила Фоменко уже никто не поменяет, однако ментальность его подопечных ушла далеко вперед.

Проблема в том, что Фоменко даже не пытается играть в позиционную атаку. Его команды (где бы он не работал) никогда не умели этого делать. А раз так, то игроки обречены мучится с такими соперниками, как Словакия, Белоруссия или Македония. А ведь именно они, а не Испания, наши главные оппоненты в борьбе за выход из группы. И таких команд в Европе – подавляющее большинство. Как только соперник выставляет «автобус» у своей штрафной площади, игроки сборной Украины оказываются в тупике. Футболисты хотят, но не могут. Они просто не знают, что делать. И никто их этому не учит. В прежние времена некоторые проблески подобной игры были при Маркевиче и Калитвинцеве, но потом в команду вернулся Блохин и на том всё закончилось. Очевидно, что если мы не начнем осваивать новые варианты ведения игры, то на своем нынешнем уровне застрянем надолго. Также очевидно, что нынешний главный тренер сборной Украины решить эту задачу не в состоянии.

…На сегодня самым актуальным вопросом становится перспектива команды в плей-офф. Соперника Михаил Фоменко и его подопечные узнают в воскресенье, 18 октября. Скорее всего, при жребии команда будет «сеяной». И встречи с самыми рейтинговыми неудачниками группового этапа украинцам удастся избежать. Однако, это вряд ли может быть утешением. В своей истории команда проиграла уже пять плей-оффов, и соперники у нее были самые разные - Хорватия, Словения, Германия, Греция и Франция. Говорить о какой-то карме не имеет смысла. Скорее, нужно говорить о нашем патологическом неумении играть решающие матчи. Но вряд ли футболисты думают о статистике, выходя на поле переполненного стадиона или слушая национальный гимн. Статистика в футбол точно не играет. Вероятнее всего, игроки получат в соперники условную Словакию, а не условную Испанию. И опять будут бороться со своим неумением играть первым номером. К чему приведут эти мучения, не знает никто…

Кирилл Стадниченко