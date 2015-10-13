Украинка Бейгельзимер была в шаге от победы над Уильямс на турнире в Гонконге

В Гонконге завершился матч 1-го круга теннисного турнира Prudential Hong Kong Tennis Open категории WTA International, в котором украинка Юлия Бейгельзимер встречалась с Винус Уильямс (США) и проиграла в упорнейшей борьбе.

Матч завершился со счетом 6:2, 4:6, 4:6, сообщает Большой теннис Украины.

В первом сете Бейгельзимер дважды смогла сделать брейк, что обеспечило ей комфортный отрыв в партии (4-1), который она в итоге довела до победы. Далее Уильямс гарантировала себе лидерство во втором сете с таким же счетом, но украинка вернула потерянное очко и установила равенство в партии (4-4). Но записать пятый и шестой геймы в свой актив не смогла.

Решающая партия начинается с брейка Бейгельзимер, но американка не дает нашей теннисистке уйти в отрыв. Со счета 1-2 соперницы поочередно выигрывали геймы на подаче друг друга, пока Уильямс не поставила финальную точку в этом поединке. Матч продолжался 2 часа и 14 минут.

В свою очередь, другая представительница Украины Екатерина Козлова проиграла Ализе Корне (Франция, 8) - 4:6, 0:6.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня на турнире в Тяньцзине (Китай) Лидмила Киченок обыграла действующую чемпионку US Open Флавию Пенетту из Италии.