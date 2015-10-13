Полузащитник Зинченко стал третьим в списке самых юных дебютантов сборной Украины

Полузащитник Александр Зинченко стал третьим в списке самых юных дебютантов сборной Украины в ее истории, сообщает Золотой талант Украины.

12 октября, когда он вышел на поле в матче с Испанией, ему было 18 лет 300 дней.

В более юном возрасте в национальной команде страны дебютировали лишь Сергей Ребров и Андрей Шевченко.

Ребров первый матч за сборную Украины провел 27 июня 1992 года в спарринге с США (0:0) в возрасте 18 лет 24 дня, а Шевченко – 25 марта 1995 года в матче отбора Евро-1996 с Хорватией (0:4) в возрасте 18 лет 176 дней. Зинченко тогда еще даже не появился на свет.

Как сообщал УНИАН, матч отборочного цикла Евро-2016 Украина - Испания завершился со счетом 0:1. Судьба путевки на чемпионат Европы для команды Михаила Фоменко решится в матчах плей-офф, которые пройдут в середине ноября.