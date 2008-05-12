Путин встретился с японскими дзюдоистами

Председатель правительства РФ Владимир Путин встретился с делегацией японских дзюдоистов во главе с олимпийским чемпионом Ясухиро Ямаситой, сообщил пресс-секретарь главы правительства Дмитрий Песков. Делегация японских дзюдоистов даст мастер-класс для ведущих российских спортсменов, а также посетит ряд спортивных объектов.

Ясухиро Ямасита, которому сейчас 50 лет, чемпион Олимпиады-1984, пятикратный чемпион мира в абсолютной весовой категории, профессор факультета физкультуры университета Токай. В 2005 году в Японии вышла книга по дзюдо, одним из соавторов которой был Путин, и Ямасита написал к ней комментарий. В прошлом году они вместе записали видеоприложение к новому учебнику по дзюдо, сообщает ИТАР-ТАСС.