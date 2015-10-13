Украинская теннисистка Киченок обыграла чемпионку US Open на турнире в Китае

Матч завершился со счетом 6:3, 7:5, сообщает Большой теннис Украины.

В стартовом сете наша теннисистка первой смогла взять гейм на подаче соперницы, но итальянка сразу же вернула потерянное очко. Тем не менее, Киченок сделала второй брейк и довела партию до победы.

Во втором сете борьба в геймах была более напряженной. Людмила снова первой вышла вперед (3-2) и уже при счете 5-4 подавала на матч. Украинка "под ноль" проиграла свой гейм, но реабилитировалась в следующем гейме, когда выиграла на подаче Пеннетты. На этот раз украинская теннисистка не упустила возможности стать автором самой громкой сенсации дня на "Tianjin Open" и завершила поединок в свою пользу.

Обе соперницы сегодня испытывали проблемы с подачей - на счету Киченок 6 двойных ошибок при 2 эйсах против 7 двойных и 3 подач навылет у Пеннетты.

Во втором раунде Людмиле Киченок предстоит сыграть с представительницей Китая Йин-Йин Дуань (№123 в рейтинге WTA).

В других матчах дня Катерина Бондаренко проиграла Данке Ковинич (Черногория) - 4:6, 1:6, Надежда Киченок уступила Урсуле Радванской (Польша) - 4:6, 0:6, а Ольга Савчук - Агнешке Радванской (Польша, 2) - 1:6 0:6.

Турнир в Тяньцзине (Китай) проходит с 12 по 18 октября.