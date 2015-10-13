Гимнасты сборной Украины получили самый современный ковер по стандартам FIG

Отныне на главной олимпийский базе Украины в Конча-Заспе наши гимнасты тренируются на самом современном ковре «Janssen fritsen», который используется во время проведения официальных стартов под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG), сообщает пресс-служба НОК Украины.

Приобретение именно такого ковра общей стоимостью более 840 тыс. грн. было согласовано с тренерским составом сборной Украины.

Сегодня тренировки наших гимнастов, которые готовятся к лицензионному чемпионату мира в Глазго, посетил президент НОК Сергей Бубка.

Главный олимпиец страны пообщался со спортсменами и тренерами и пожелал успехов на мировом первенстве.

«Вопросы спортивной инфраструктуры и материально-технического обеспечения сейчас стоит очень остро. Несмотря на различные трудности мы смогли решить вопрос и купить современный гимнастический ковер. Надеюсь, что это позволит нашим гимнастам лучше подготовиться к Олимпийским играм в Рио-де-Жанейро и продолжить славные традиции украинской школы гимнастики», - подчеркнул Сергей Бубка.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике состоится в Глазго (Шотландия) с 23 октября по 1 ноября.