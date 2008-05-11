Результаты 29 тура Чемпионата Украины по футболу

Завершился предпоследний 29 тур Чемпионата Украины по футболу. Шахтер сделал весомую заявку на чемпионство, уверенно переиграв на чужом поле ФК Харьков. Динамовцы прервали беспроигрышную серию Ворсклы, хотя полтавчане держались до последних минут, и сохраняют шансы на золото, в случае осечки горняков.

Динамо - Ворскла 2 : 1 (Нинкович 4, Ярмоленко 89 – Ярмаш 35)

ФК Харьков - Шахтер 0 : 3 (Кучер 40, Адриано 45, Фернандиньо 65)

Металлург З - Днепр Д 0 : 0

Металлург Д - Металлист 1 : 1 (Чечер 72 - Девич 44)

Кривбасс - Арсенал 0 : 0

Заря – Таврия 2 : 3 (Антонов14, Скоба 81 пен. - Идахор 44, 77, Любенович 61)

Нефтяник-Укрнафта - Закарпатье 3 : 2 (Каракевич 5, 22 пен., Иванов 52 - Козориз 77, Платон 81)

Карпаты - Черноморец 2 : 0 (Петривский 3, Фещук 34 )