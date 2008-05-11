Завершился последний тур в английской Премьер-лиге

19:05, 11 мая 2008
Спорт
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Много голов, особенно у Миддлсбро

В завершающем - 38-м туре - английской Премьер-лиги, когда все 20 команд играют одновременно, окончился второй тайм

Уиган – Манчестер Юнайтед 0:2 (Роналду 33 пен., Гиггз 80)

Челси – Болтон 1:1 (Шевченко 62, Дэвис 90+3)

Сандерленд - Арсенал 0:1

Тоттенхэм - Ливерпуль 0:2 (Воронин 68, Торрес 73)

Вест Хэм - Астон Вилла 2:2

Бирмингем - Блэкберн 4:1

Дерби - Рэдинг 0:4

Эвертон - Ньюкасл 3:1

Миддлсбро - Манчестер Сити 8:1

Портсмут - Фулхэм 0:1

 

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