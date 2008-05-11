Завершился последний тур в английской Премьер-лиге

Много голов, особенно у Миддлсбро

В завершающем - 38-м туре - английской Премьер-лиги, когда все 20 команд играют одновременно, окончился второй тайм Уиган – Манчестер Юнайтед 0:2 (Роналду 33 пен., Гиггз 80) Челси – Болтон 1:1 (Шевченко 62, Дэвис 90+3) Сандерленд - Арсенал 0:1 Тоттенхэм - Ливерпуль 0:2 (Воронин 68, Торрес 73) Вест Хэм - Астон Вилла 2:2 Бирмингем - Блэкберн 4:1 Дерби - Рэдинг 0:4 Эвертон - Ньюкасл 3:1 Миддлсбро - Манчестер Сити 8:1 Портсмут - Фулхэм 0:1

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