Завершился последний тур в английской Премьер-лиге
19:05, 11 мая 2008Спорт
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Много голов, особенно у Миддлсбро
В завершающем - 38-м туре - английской Премьер-лиги, когда все 20 команд играют одновременно, окончился второй тайм
Уиган – Манчестер Юнайтед 0:2 (Роналду 33 пен., Гиггз 80)
Челси – Болтон 1:1 (Шевченко 62, Дэвис 90+3)
Сандерленд - Арсенал 0:1
Тоттенхэм - Ливерпуль 0:2 (Воронин 68, Торрес 73)
Вест Хэм - Астон Вилла 2:2
Бирмингем - Блэкберн 4:1
Дерби - Рэдинг 0:4
Эвертон - Ньюкасл 3:1
Миддлсбро - Манчестер Сити 8:1
Портсмут - Фулхэм 0:1
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