Шева и Воронин забивают по голу
18:26, 11 мая 2008Спорт
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62-я и 68-я минуты.
62-я минута матча Челси - Болтон завершающего 38-тура английской Премьер-лиги.
После выноса из штрафной Джо Коул пробил с 16-ти метров, и Шевченко, вышедший на замену на 46-й минуте, с угла вратарской площади переправил мяч в ворота 1:0!
У Челси и Манчестер Юнайтед - сейчас по 87 очков, они претендуют на золото первенства.
Через 6 минут в матче Тоттенхэм - Ливерпуль отличился Андрей Воронин. 0:1
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