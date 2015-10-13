Фоменко о матче с Испанией: "Немотивированный" соперник нам не позволил играть так, как мы хотели

Главный тренер сборной Украины по футболу Михаил Фоменко прокомментировал матч со сборной Испании, которым наша команда завершила групповой этап отборочного цикла Евро-2016.

"Хотелось закончить сегодня этот отборочный цикл. Но жизнь такая, как она есть. Будем готовиться к стыковым матчам. Жаль, что не реализовали ни одного моменты. Плюс здорово сыграл Де Хеа. Вчера нас спрашивали, как мы будем играть с немотивированной Испанией? И какую вы команду увидели? Какие клубы представляли эти игроки, которые играли сегодня? Мы почему-то считаем, что мы сильнее всех в Европе. Почему такая постановка вопроса, не знаю… Играет команда так, как ей позволяет соперник. «Немотивированный» соперник нам не позволил в первом тайме играть так, как мы хотели. Плюс я уже говорил, вратарь сыграл хорошо. Хотя у нас были моменты. И если нет качества, то должно быть количество", - отметил Фоменко.

На вопрос, есть ли предпочтения по сопернику в плей-офф, тренер ответил: "Мы все под Богом ходим. Что жеребьевка даст, с тем и будем играть. Я уже не в том возрасте, чтобы гадать. Будет соперник – будем готовиться. Идеальный вариант, когда первую игру играешь на выезде, а вторую дома. Вы же видите, как болеет стадион, настраивает ребят. Это наш 12-й игрок".

Говоря о том, почему был довызван Зинченко, а не Буяльский, который опытнее Александра, тренер отметил: "Почему мы выпустили молодого парня? Чтобы заиграть его, чтобы он играл за сборную Украины. У него были и другие варианты".

А рассуждая о плюсах нынешней сборной Украины, тренер отметил: "Всегда есть игроки, которые являются лидерами по игре, по характеру, а есть люди, которые помогают. Ярмоленко и Коноплянка – игровые лидеры. Но ранее соперники их не очень знали, а сейчас с ними персонально работают. Вы видели, как сегодня с ними персонально играли несколько соперников. Значит им нужно разнообразить свою игру. Они к этому движутся, но пока не все так, как хотелось бы".

Как сообщал УНИАН, матч Украина - Испания завершился победой гостей со счетом 0:1. Судьба путевки на Евро-2016 для сборной Украины теперь решится в матчах плей-офф, которые состоятся в ноябре.