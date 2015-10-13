Тренер сборной Испании дель Боске: Надеюсь, увидимся с Украиной во Франции

Главный тренер сборной Испании по футболу Висенте дель Боске проккоментировал заключительный матч группового этапа отборочного турнира чемпионата Европы по футболу, в котором сборная Украины проиграла его команде.

"Украина – сильная сборная, сильный коллектив. Хочу выделить Коноплянку и Ярмоленко - очень хорошие игроки, и если они в форме и показывают свою игру, то могут создать моменты против любой сборной. Я надеюсь, мы увидимся со сборной Украины в финальной части Евро во Франции", - отметил дель Боске.

Оценивая игру своей команды, тренер заявил: "У нас были кадровые проблемы. А у ребят, которые вышли, был большой стимул показать себя, как профессионалы. Нам нужно готовить футболистов уже к финальной части чемпионата Европы, посмотреть, на что они способны. Сегодня мы больше владели мячом, контролировали игру, но Украина, конечно, имела моменты. Стоит отметить проходы по флангам Ярмоленко и Коноплянки. Что касается Де Хеа и Тиаго, то они сыграли здорово, как и вся команда".

Говоря о перспективах игроков находящихся на вторых ролях в сборной Испании попасть на Евро, тренер отметил: "Сегодня эти игроки показали хорошие качества, сделали все, что от них требовалось. Это очень качественные и сильные футболисты. Нам будет сложно выбрать тех 23 футболистов, которые поедут во Францию. Но у нас еще есть время, мы будем следить за прогрессом футболистов".

Как сообщал УНИАН, матч Украина - Испания завершился победой гостей со счетом 0:1. Судьба путевки на Евро-2016 для сборной Украины теперь решится в матчах плей-офф, которые состоятся в ноябре.