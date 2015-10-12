Сборная Украины проиграла Испании в матче отбора Евро-2016

В Киеве завершился матч заключительного 10-го тура отборочного турнира чемпионата Европы по футболу, в котором сборная Украины проиграла команде Испании со счетом 0:1 и заняла 3-е место в итоговой турнирной таблице Группы С.

Судьба матча была решена в середине первого тайма.

Матч на НСК "Олимпийский" получился довольно открытым, с многочисленными моментами у ворот обеих команд. Правда, украинцы ни один из своих многочисленных голевых эпизодов так и не реализовали. Соперник же использовал момент в середине первого тайма, когда на 22-й минуте гол забил Марио Гаспар. Спустя две минуты испанцы могли увеличить свой перевес, но Сеск Фабрегас не реализовал пенальти. Удар отбил в падении рукой Андрей Пятов. В дальнейшем матч протекал в такой же обоюдо острой борьбе, но главными действующими лицами на поле были вратари - Пятов и де Хеа.

УНИАН провел онлайн-трансляцию игры, по которой можно проследить за ходом событий.

Таким образом, сборная Украины не сумела стать лучшей из команд, занявших 3-и места в своих группах отборочного турнира Евро-2016 и получить прямую путевку на турнир во Францию. В середине ноября команда проведет матчи плей-офф с одной из сборных, также занявших 3-е место в других группах. Жеребьевка плей-офф отборочного турнира Евро состоится 18 октября в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария).