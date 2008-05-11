”Бавария” может установить новый рекорд бундеслиги

Мюнхенская "Бавария" близка к установлению нового рекорда бундеслиги по наименьшему количеству пропущенных мячей в сезоне, сообщает официальный сайт клуба.

Рекордное достижение бременского "Вердера", установленное в сезоне-1987/1988, равно 22 мячам и держится уже 20 лет. За два тура до финиша "Бавария", уже завоевавшая звание чемпиона Германии, пропустила всего 18 мячей.

Новый рекорд станет заслуженной наградой для многолетнего голкипера мюнхенцев Оливера Кана, ранее заявившего, что нынешний сезон станет для него последним в игровой карьере.