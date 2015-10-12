Три украинские теннисистки сыграют в основной сетке турнира в китайском Тяньцзине

В Тяньцзине (Китай) завершились квалификационные соревнования турнира WTA категории International Tianjin Open, в которых все три украинские участницы вышли в основную сетку турнира, сообщает Большой теннис Украины.

В финале квалификационных соревнований Ольга Савчук в трех сетах переиграла американку Николь Меличар - 7:5, 4:6, 6:1. В стартовом матче основных соревнований Савчук сыграет с 6-й ракеткой мира полькой Агнешкой Радваньской.

В свою очередь, Людмила Киченок победила китаянку Янь Чжаосюань со счетом 6:3, 6:2. В первом круге Людмила сыграет с 8-й ракеткой мира, лидером посева итальянкой Флавией Пеннеттой. А Надежда Киченок обыграла местную теннисистку Лу Цзинь-Цзинь – 6:2, 6:2. Первой соперницей Людмилы в основных соревнованиях будет 88-я ракетка мира полька Урсула Радваньска.

Кроме того, попавшая напрямую в основную сетку соревнований Екатерина Бондаренко в первом круге проведет матч против Данки Ковинич из Черногории.

Ранее, сильнейшая теннисистка Украины Элина Свитолина, посеянная в Тяньцзине под 4-м номером, уже провела свой стартовый матч, проиграв Елене Весниной из России - 2:6, 4:6. Таким образом, харьковчанка завершила свои выступления на турнире.

Соревнования в Тяньцзине проходят с 12 по 18 октября.