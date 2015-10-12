Людмила Оляновская и Богдан Бондаренко признаны лучшими легкоатлетами сентября в Украине

Завершилось голосование по определению лучших легкоатлетов сентября в Украине, по итогам которого второй месяц подряд специалисты и болельщики лучшими признали Людмилу Оляновскую и Богдана Бондаренко, сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины.

Оляновская в сентябре на многодневных соревнованиях по спортивной ходьбе в Китае победила в индивидуальном и командном зачете, а также выиграла три отдельных этапа и еще на одном стала второй. В свою очередь, Бондаренко в прыжках в высоту занял второе место на этапе Бриллиантовой лиги в швейцарском Цюрихе (2.30), а также выиграл международные соревнования в итальянском Роверето (2.31) и польской Варшаве (2.26).

Опрос ежемесячно проводится среди членов Совета ФЛАУ, представителей СМИ и болельщиков (в сети Facebook). Голоса каждой из групп при подведении итогов учитывались как треть всех голосов.