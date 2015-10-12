Евро-2016, отборочный турнир, 10-й тур, Украина - Испания - 0:1: онлайн-трансляция

Победа в этом матче позволит команде Украины получить прямую путевку на Евро-2016, сообщает официальный сайт УЕФА.

Согласно регламенту отборочного турнира, в финальную часть Евро автоматически квалифицируются сборная Франции (страна-организатор турнира), по 2 лучшие команды каждой из 9 групп, и лучшая из тех, что заняли 3-и места в каждой группе - итого 20 команд. Еще четыре финалиста будут определены в плей-офф, где 8 команд, занявших третьи места в своих группах будут разбиты на 4 пары путем жребия и проведут по два матча - дома и на выезде.

Для того, чтобы стать лучшей 3-й командой, сборной Украины сегодня необходимо побеждать команду Испании. Шансы украинцев на 2-е место в группе весьма призрачны, так как основной конкурент - сборная Словакии - сегодня проведет матч с аутсайдером группы командой Люксембурга.

В первом матче нынешнего отборочного цикла в Севилье сборная Украины не доставила особых хлопот сопернику, который выиграл со счетом 1:0.

Сборная Украины никогда ранее не выигрывала у команды Испании. В матче группового турнира ЧМ-2006 украинцы проиграл со счетом 0:4, а в отборе к Евро-2004 проиграли в Испании (1:2) и сумели сыграть вничью в Киеве - 2:2 - 1 ничья и 3 поражения при разнице забитых-пропущенных мячей 3:9.

Один из лидеров сборной Украины Андрей Ярмоленко отмечает: "И футболисты, и зрители, которые наверняка заполнят трибуны под завязку, понимают, насколько важна для нас эта игра. Мы сделаем все, чтобы порадовать наших болельщиков и добыть победу. Сборная Украины и на поле соперника смотрелась неплохо, уверен, нам по силам обыграть испанцев дома. Главное - сыграть в свой футбол и реализовать те моменты, которые будут появляться".

Также, по мнению капитана киевского "Динамо", ключом к победе над испанцами может стать готовность украинской команды к борьбе за инициативу и контроль над мячом. "Да, на практике реализовать это намерение совсем непросто, - продолжает он, - Но мы должны быть настроены на такой футбол, сохраняя при этом холодный рассудок. Речь не идет о том, чтобы играть против них в открытую. Это может привести к обратному результату".

А вот игрок испанской "Севильи" Евгения Коноплянка был предельно лаконичен. "Мы должны брать три очка! А вот с какого места лучше выйти на ЕВРО - со второго или с третьего - все равно, - считает он. - Мы понимаем, какая ответственность лежит на нас, и рассчитываем на фирменную поддержку стадиона".

Впрочем, с киевским "Олимпийским" связаны приятные воспоминания и гостей. Три года назад именно здесь они выиграли ЕВРО-2012, завоевав последний свой титул на данный момент. "Я счастлив, что мне удалось выйти на поле в финальном матче против Италии и помочь команде, тут была очень эмоциональная атмосфера, - вспоминает Хуан Мата. - И на сей раз мы будем стремиться только к победе. Наша сборная всегда предельно мотивирована".

На котировках букмекерских контор шансы команд практически равные. Фаворитом с минимальным перевесом считается сборная Испании, коэффициент на победу которой составляет 2,50 к 1. В то же время, на победу сборной Украины можно поставить из расчета 2,97 к 1, а на ничью - 3,10 к 1.

Матч Украина - Испания начнется на НСК "Олимпийский" в 21.45. ТВ-трансляцию игры проведет телеканал "Украина".

Добрый вечер!

Мы начинаем!!!

Стали известны стартовые составы команд:

сб. Украины: 12. Пятов, 17. Федецкий, 5. Кучер, 20. Ракицкий, 13. Шевчук В., 6. Степаненко, 19. Гармаш, 7. Ярмоленко, 14. Ротань, 10. Коноплянка, 22. Кравец

Запасные: Бойко, Шевченко, Каменюка, Пилявский, Тимощук, Малиновский, Гусев, Селезнев, Будковский, Зинченко, Рыбалка, Караваев

сб. Испании: 12. де Хеа, 2. Аспиликуэта, 6. Сан Хосе, 14. Эчейта, 15. Начо, 17. Марио, 8. Тьяго Алькантара, 10. Фабрегас, 22. Иско, 9. Алькасер, 12. Нолито

Запасные: Касильяс, Рико, Пике, Бартра, Бускетс, Педро, Мата, Хуанфран, Альба, Касорла

Этот день мы приближали как могли... Сегодня решается судьба путевки сборной Украины на чемпионат Европы. Пока что, в истории украинского футбола был один Евро (2012, домашний) и ни одного успешного отборочного турнира. Для испанцев этот матч не значит ничего, для нас - все!

Ну и, наконец, значимость матча повышает присутствие на нем... главного тренера лондонского "Челси" Жозе Моуриньо. Он приехал просматривать лидеров киевского "Динамо" - будущего соперника английского клуба в Лиге чемпионов.

Удачи динамовцам и их партнерам по сборной!

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

1. Испанцы развели мяч с центра поля. Поехали!

2. Испанцы разыграли угловой - Иско подавал в штрафную, Пятов забрал мяч.

3. В ответной атаке Кравец простреливал в штрафную площадь - Ротань чуть не дотянулся до мяча. Первый опасный момент.

4. Еще одна атака украинцев - Ярмоленко навешивает с фланга в штрафную - Коноплянка в оффсайде. Судья сработал четко.

5. Испанцы контролируют мяч - пытаются сбить атакующий порыв соперника.

6. Гармаш бьет из-за линии штрафной - прямо в руки вратаря Иско.

7. По неофициальной информации, Моуриньо приехал конкретно посмотреть на Андрея Ямроленко...

8. Мирча Луческу тоже на матче. В компании гендиректора "Шахтера" Сергея Палкина.

9. Комбинация Иско и Фабрегаса завершается ударом последнего - чуть выше ворот.

10. Гармаш получил повреждение - пауза в игре.

11. Шевчук и Марио столкнулись на фланге. Борьбу выиграл украинец.

12. Степаненко пытался начать атаку украинцев, но промедлил и, в итоге, отдал пас сопернику.

13. В следующей атаке Коноплянка теряет мяч в борьбе с испанцем на противоположном фланге.

14. Кравец бьет по воротам с убойной дистанции - Де Хеа переводит мяч на угловой.

15. Блестяще разыграли угловой украинцы - удар Ротаня с ходу - Де Хеа великолепен!

16. Еще один угловой разыграли украинцы - Ротань нарушил правила в атаке.

17. Ответ испанцев - Фабрегас проигрывает борьбу Шевчуку в углу поля и теряет мяч за лицевую линию.

18. Ответ украинцев - Коноплянка подает с фланга, прямо в руки де Хеа.

19. Иско простреливал вдоль ворот сборной Украины - защитники выбили мяч.

20. Альксер нарушает правила на Ярмоленко, когда в атаке была сборная Испании.

21. Гол.... Гаспар... 0:1

22. Шикарный пас Нолито с угла штрафной и удар головой Марио Гаспара практически по пустым воротам.

23. Пенальти.... Кучер получает предупреждение... Сбил Фабрегаса...

24. ПЯТОВ!!!!!!! Он отбил удар Фабрегаса!!!!

25. Угловой подают испанцы - Иско подал, Гармаш выбил мяч.

26. В течении двух минут могла решиться судьба матча. Но... Сборная Украины остается в игре.

27. КРАВЕЦ!!! Шикарная возможностьв у Артема, но его удар отбил де Хеа.

28. ГАРМАШ!!! Второй подряд момент теряют украинцы - бьет выше ворот в борьбе с Аспиликуэте...

29. Ярмоленко шикарно разобрался с Аспиликуэте и Фабрегасом на фланге...

30. И еще один супермомент Гармаша - удар в ногу защитника, угловой...

31. Ярмоленко очень опасно отдавал головой пас Пятову. Едва испанец не перехватил мяч...

32. Ротань подает штрафной - зашитники отбились. Во второй волне атаки Коноплянка отдает мяч вратарю.

33. Нолито опасно бил по воротам после ошибки Пятова - прямо во вратаря.

34. В "ответке" Нолито выигрывает борьбу у Кравца и отдает мяч де Хеа.

35. Гармаш вне игры оказался в потенциально опасной атаке украинцев.

36. Предупреждение Тьяго Алькантара - грубая игра против Кравца.

37. Очень плотная оборона у испанцев. Атакуя на чужой половине поля, украинцы вынуждены вернуть мяч на свою половину.

38. Во второй волне атаки Федецкий отдавал пас Кравцу - тот в явном оффсайде.

39. Двоечка Нолито-Иско завершается тем, что Иско выйдя на ударную позицию проиграл борьбу Федецкому. В итоге, мяч у Пятова.

40. Ярмоленко подавал с угла штрафной - испанцы выбили мяч. Повторный удар Коноплянки с дальней дистанции, мяч летит намного выше ворот.

41. Тьяго пытался комбинировать на линии штрафной украинцев - отлично отработал в защите Коноплянка.

42. Ярмоленко головой скидывал мяч на Кравца - защитники оказались проворнее.

43. Испанцы контролируют мяч в центре поля.

44. Иско нарушил правила на Ротане в потенциально опасной атаке испанцев. Иско всем своим видом показывает неудовольствие решением арбитра.

45. В ответной атаке украинцев Алькантра фолит на Коноплянке. Коноплянка бьет - де Хеа выбивает мяч кулаками в поле.

Арбитр компенсировал 1 минуту.

45+1. Кравец подает с фланга - де Хеа легко забирает мяч в руки.

45+2. Фабрегас едва не создал оласный момент возле наших ворот - защитники отбились...

ПЕРЕРЫВ

Нельзя, нельзя так транжирить моменты в игре со сборной Испании. Сколько возможностей уже упустили украинцы - уму непостижимо! Нас спасает только то, что соперник играет в открытый футбол. И сам творит, и позволяет творить своим визави. И испанцев прекрасно можно понять - над ними не довлеет результат матча. Им тут ничего не надо.

Но, даже в такой ситуациии, они едва не решили исход матча в течение двух минут в середине первого тайма. Пятов спас в ключевом эпизоде, отбив пенальти, и сохранил шанс для сборной Украины на победу в матче. Теперь этим шансом еще бы и воспользоваться...

Моменты есть - надо забивать!

Второй тайм начался!

46. Украинцы развели мяч с центра поля и тут же момент - Ярмоленко бьет мимо ворот.

47. Коноплянка подал угловой, де Хеа кулаком выбил мяч к боковой линии.

48. Еще один момент у Коноплянки - тот фолит в борьбе с Марио Гаспаром.

49. Молниеносная атака испанцев - в два паса прошли все поле - Кучер выбил мяч в аут.

50. Во второй волне атаки Алькантра пошел на защитников сборной Украины и потерял мяч.

51. Ярмоленко совершил шикарный проход по флангу и пробил в ближний угол - мимо.

52. Предупреждение Сан Хосе - грубый фол на Степаненко.

53. ПЯТОВ!!! Шикарный сэйв после подачи Иско.

54. Нолито простреливает вдоль ворот - Ракицкий выбивает мяч в аут.

55. Иско подал угловой - после множества рикошетов мяч попал в ворота Пятова, но украинцев спас фол соперников на Ярмоленко.

56. Ответ наших - Коноплянка подал, Ярмоленко головой ударил прямо в защитника, угловой.

57. Еще одна опаснейшая атака испанцев - Нолито навешивал на Гаспара, Степаненко успел в последний момент выбить мяч.

58. В ответной атаке украинцев Гармаш бьет головой - де Хеа великолепен.

59. Замена у сборной Украины - Рыбалка вместо Гармаша.

60. Иско отдает передачу из глубины поля - Кучер внимательно сыграл в этом эпизоде.

61. Предупреждение Степаненко - грубо сыграл против Аспиликуэты.

62. Кравец пошел на трех испанских защитников - проиграл.

63. Степаненко головй бил по воротам с линии штрафной - прямо в руки вратарю.

64. Еще один момент - на этот раз не повезло Коноплянке.

65. Замена у сборной Испании - Мата вместо Фабрегаса. Сеск отбает капитанскую повязку Мате.

66. Федецкий прерывает атаку испанцев, блокируя Нолито с мячом.

67. Коноплянка после прохода бьет с центра штрафной по воротам - мимо... Мяч задел защитника.

68. Пауза в игре - Гаспар получил травму в столкновении с Шевчуком.

69. Открытая и очень интенсивная игра сегодня. Увы, безрезультатная для украинцев.

70. Ракицкий пробил по воротам - слишком неточно.

71. Кравец после шикарного паса Федецкого с фланга бил по воротам - намного выше.

72. Нолито бьет по воротам - прямо в руки Пятова.

73. Тьяго выиграл мяч у Кравца, но слишком сильно выбил его в сторону Пятова...

74. Федецкий прерывает атаку соперника в борьбе с Нолито.

75. Замена у Испании - Хорди Альба вместо Нолито.

76. Ярмленко финтит на фланге, но теряет мяч в борьбе с защитниками.

77. Испанцы пытаются провести быструю атаку, но внвоь на высоте в защите Федецкий.

78. Предупреждение получает Федецкий - нанес травму Хорди Альбе, а азтем пытался поднять соперника с газона.

79. Ярмленко стремительно убегает в атаку, но нарывается на блоки в виде Иско и Альбы.

80. Опасный штрафной пробивают испанцы - Тьяго быет поверх стенки в руки Пятову.

81. Иско сыграл в стеночку с Альбой и спровоцировал Степаненко на фол на себе.

82. Иско простреливает вдоль ворот - Кучер выбивает мяч к центру поля.

83. Рыбалка завершал многоходовую комбинацию сборной Украины ударом из-за пределов штрафной - выше ворот.

84. Федецкий пробежал пол-поля и отдавал пас в центр штрафной - защитники выбили мяч.

85. Замена в сборной Испании - Бускетс вместо Алькасера.

86. Коноплянка навешивает на Ротаня с фланга - оффсайд у Руслана.

87. Двойная замена в сборной Украины - Зинченко вместо Ротаня, Селезнев вместо Кравца.

88. Первый же момент у Селезнева. После подачи Коноплянки бьет Евгений головой выше ворот.

89. Предупреждение де Хеа - за задержку времени.

90. РЫБАЛКА!!!! Шикарный момент после прострела Степаненко. Бьет Сергей прямо во вратаря. Во второй волне атаки Селезнев берет игру на себя и бьет выше ворот.

Арбитр компенсировал 3 минуты.

90+1. Тьяго Алькантара пробил по воротам Пятова - мимо.

90+2. Коноплянка простреливает с фланга - защитники выбивают мяч.

90+3. Зинченко совершил шикарный проход в штрафную, но перестарался - упустил мяч за лицевую линию.

МАТЧ ОКОНЧЕН!

Спасибо за внимание!

Нас ждет плей-офф...