Состав сборной Италии на Евро-2008 (23 футболиста)

Главный тренер сборной Италии Роберто Донадони назвал имена 23 футболистов, которые примут участие в чемпионате Европы по футболу 2008 года. В состав команды включены три вратаря, восемь защитников, семь полузащитников и пять нападающих, пишет Лента.ру со ссылкой на Corriere dello Sport. Свой первый матч на Евро-2008 итальянцы проведут 9 июня.

Главной новостью стало возвращение в состав форварда "Ювентуса" Алессандро Дель Пьеро, не вызывавшегося в сборную на протяжении последних восьми месяцев. В то же время Донадони не включил в заявку нападающего "Милана" Филиппо Индзаги, который в последних пяти матчах за свой клуб забил девять голов.

Наибольшее представительство в сборной получили "Ювентус", "Милан" и "Рома", делегировавшие в состав национальной команды по четыре футболиста.

Соперниками сборной Италии в группе C Евро-2008 будут Голландия, Франция и Румыния. 9 июня команда Роберто Донадони сыграет с голландцами, 13 июня - с румынами, а 17 июня - с французами.

Вратари: Джанлуиджи Буффон ("Ювентус"), Марко Амелия ("Ливорно"), Франческо Тольдо ("Интер").

Защитники: Кристиан Пануччи ("Рома"), Массимо Оддо ("Милан"), Фабио Каннаваро ("Реал" М, Испания), Марко Матерацци ("Интер"), Андреа Бардзальи ("Палермо"), Джорджо Кьеллини ("Ювентус"), Джанлука Дзамбротта ("Барселона", Испания), Фабио Гроссо ("Лион", Франция).

Полузащитники: Дженнаро Гаттузо ("Милан"), Андреа Пирло ("Милан"), Массимо Амброзини ("Милан"), Даниэле Де Росси ("Рома"), Симоне Перротта ("Рома"), Альберто Аквилани ("Рома"), Мауро Каморанези ("Ювентус").

Нападающие: Алессандро Дель Пьеро ("Ювентус"), Марко Боррьелло ("Дженоа"), Антонио Ди Натале ("Удинезе"), Фабио Квальярелла ("Удинезе"), Лука Тони ("Бавария", Германия).