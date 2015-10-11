Украинские боксеры Замотаев и Манукян стали бронзовыми призерами Чемпионата мира

В Дохе (Катар) завершились полуфинальные бои Чемпионата мира по боксу, с участием украинских боксеров Дмитрия Замотаева и Геворга Манукяна, которые уступили оппонентам и довольствовались бронзовыми медалями, сообщает официальный сайт соревнований.

В весовой категории до 49 кг. соперником Замотаева был кубинец Йоханис Аргилагос, которому судьи единогласно отдали победу - 3:0 (29:28; 29:28; 30:27).

В свою очередь, в весовой категории до 91 кг. Геворг Манукян противостоял Евгению Тищенко из России и также проиграл единогласным решением судей - 3:0 (30:27, 29:28, 29:28).

Согласно регламенту соревнований, бои за 3-е место не проводятся, оба проигравших в полуфиналах довольствуются бронзовыми наградами.

Как сообщал УНИАН, чемпионат мира по боксу в Дохе (Катар) проходит с 5 по 15 октября.