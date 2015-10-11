Женская сборная Украины по гандболу проиграла матч отбора Евро-2016 Чехии

Гости сумели переломить ход игры во втором тайме, выиграв его с преимуществом в 8 голов, сообщает официальный сайт соревнований.

Украинки неуверенно начали первый тайм, много ошибались и, как следствие, проигрывали в счете. Тем не менее, к середине тайма выровняли игру. а затем повели в счете и закончили 30-минутку с перевесом в 4 гола - 12:8. Но, после перерыва соперник перехватил инициативу, быстро сравнял счет и, в свою очередь, вышел вперед. По ходу матча преимущество гостей достигало 6 мячей, а итоговое преимущество составило "+4".

Лучшими игроками матча в составе сборной Украины стали Виктория Борщенко и Ольга Передерий - по 5 голов. В команде Чехии отличилась Камила Кордовска - 7 голов.

Таким образом, сборная Украины проиграла второй матч подряд (8 октября украинки уступили сборной Сербии - 25:34) и существенно усложнила себе задание попасть в финальную часть чемпионата Европы.

По регламенту турнира, в финал Евро попадают по 2 сильнейшие команды из каждой группы отборочного турнира.

Матчи 3-4-го туров отборочного турнира, в которых сборная Украины дважды будет противостоять команде Италии, состоятся в марте 2016-го года. А ответные игры с командами Сербии и Чехии пройдут в июне следующего года.

Женский гандбольный Евро состоится в декабре 2016-го года в Швеции.